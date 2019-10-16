«Зенит» разгромил ЦСКА в десятом туре Юношеской лиги

Встреча, состоявшаяся в академии «Зенита», закончилась со счетом 5:1. В составе победителей дубль сделал Антон Бугорский, также отличились Евгений Пантелейчук, Даниил В. Кузнецов и Даниил А. Кузнецов. У гостей гол престижа забил Эдуард Багринцев.

В следующем туре «Зенит» встретится в гостях с лидером турнира московским «Чертаново», а ЦСКА дома сыграет с «Краснодаром». Матчи пройдут 23 октября.

Результаты остальных игр дня:

«Спартак» — «Чертаново» — 2:3,

«Краснодар» — «Мастер-Сатурн» — 2:2,

СШОР «Зенит» — «Рубин» — 1:1,

«Строгино» — «Академия Коноплева» — 2:0,

«Локомотив» — «Динамо» — 3:0.

«Чертаново» лидирует с 26 очками, вторым идет «Динамо» (19), третьим — «Краснодар» (18).