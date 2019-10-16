«Зенит» разгромил ЦСКА в десятом туре Юношеской лиги
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Петербургский «Зенит» на своем поле обыграл московский ЦСКА в матче 10-го тура Юношеской футбольной лиги.
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Петербургский «Зенит» на своем поле обыграл московский ЦСКА в матче 10-го тура Юношеской футбольной лиги.
Встреча, состоявшаяся в академии «Зенита», закончилась со счетом 5:1. В составе победителей дубль сделал Антон Бугорский, также отличились Евгений Пантелейчук, Даниил В. Кузнецов и Даниил А. Кузнецов. У гостей гол престижа забил Эдуард Багринцев.
В следующем туре «Зенит» встретится в гостях с лидером турнира московским «Чертаново», а ЦСКА дома сыграет с «Краснодаром». Матчи пройдут 23 октября.
Результаты остальных игр дня:
«Спартак» — «Чертаново» — 2:3,
«Краснодар» — «Мастер-Сатурн» — 2:2,
СШОР «Зенит» — «Рубин» — 1:1,
«Строгино» — «Академия Коноплева» — 2:0,
«Локомотив» — «Динамо» — 3:0.
«Чертаново» лидирует с 26 очками, вторым идет «Динамо» (19), третьим — «Краснодар» (18).
Ранее исполком РФС одобрил создание Юношеской футбольной лиги для игроков до 17 лет с сезона-2019/2020. Победитель соревнования получит путевку в Юношескую лигу УЕФА.