Аршавин, Смертин и Дрогба записались на обучающую программу УЕФА
30 бывших футболистов поступили на магистерскую программу УЕФА для игроков сборных по обучению менеджменту (MIP).
30 бывших футболистов поступили на магистерскую программу УЕФА для игроков сборных по обучению менеджменту (MIP).
В их число вошли бывший нападающий «Челси» Дидье Дрогба, а также два россиянина — Алексей Смертин, защищавший цвета «Челси» вместе с ивуарийцем, и
Цель программы — за 20 месяцев дать бывшим игрокам сборных знания, которые помогут им использовать футбольный опыт в административной работе и тем самым принести пользу футболу в целом.
MIP состоит из семи недельных сессий, которые проходят в крупных городах. Каждая посвящена отдельному аспекту административной и менеджерской деятельности футбольной организации. Те, кто пока не работает в спортивной организации, должны пройти трёхмесячную стажировку, чтобы получить опыт ежедневной работы.
Учебные модули разработаны так, чтобы привить участникам широкий спектр навыков, необходимых для реализации второй карьеры. Студенты изучают роль и навыки менеджера, стратегический маркетинг и связи с общественностью, управление стадионами и оперативный менеджмент. Их знакомят с моделью работы североамериканских лиг и клубов.