ЖФК ЦСКА стал чемпионом России

ЦСКА разгромил ижевское «Торпедо» в игре 18-го тура, и после того, как в параллельном матче «Локомотив» уступил «Чертаново», армейская команда оторвалась на 12 очков и стала чемпионом за три тура до конца, это первая победа ЦСКА в турнире.