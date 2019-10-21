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10:51 (мск), источник: Sports.Ru

ЖФК ЦСКА стал чемпионом России

ЖФК ЦСКА стал чемпионом России по футболу среди женских команд.

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ЦСКА разгромил ижевское «Торпедо» в игре 18-го тура, и после того, как в параллельном матче «Локомотив» уступил «Чертаново», армейская команда оторвалась на 12 очков и стала чемпионом за три тура до конца, это первая победа ЦСКА в турнире.

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«Мы от всей души поздравляем игроков и тренеров команды, руководящий состав клуба и наших преданных болельщиков, благодаря поддержке которых это чемпионство стало возможным!» — говорится в заявлении клуба.

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