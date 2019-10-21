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15:45 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Крылья Советов» обыграли «Масафи Аль-Васат» на Кубке чемпионов

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Самарские «Крылья Советов» обыграли иракский «Масафи Аль-Васат» в матче группового этапа Кубка мировых чемпионов, который проходит в турецкой Аланье.

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Встреча группы С, прошедшая в понедельник, завершилась со счетом 3:0 в пользу российской команды. У победителей отличились Владислав Жариков, Амид Назаров и Артем Волошин.

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