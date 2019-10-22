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12:39 (мск), источник: ТАСС

Отец всех вратарей. Исполнилось 90 лет со дня рождения Льва Яшина

Рассказываем о лучшем вратаре ХХ века, единственном игроке этого амплуа, получившем «Золотой мяч», и его влиянии на игру голкиперов по всей планете.

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Яшин на протяжении всей карьеры с 1950 по 1971 год был верен одному клубу — московскому «Динамо». Вместе с бело-голубыми он стал пятикратным чемпионом СССР, пятикратным серебряным и один раз бронзовым призером чемпионатов СССР, трехкратным обладателем Кубка СССР.

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За сборную он дебютировал 8 сентября 1954 года в товарищеском матче с командой Швеции (7:0) на стадионе «Динамо». В составе советской сборной Яшин выиграл Олимпийские игры 1956 года и чемпионат Европы 1960 года, а также стал серебряным призером европейского первенства — 1964. Вратарь выступал на трех чемпионатах мира (1958, 1962, 1966), в 1966 году сборная СССР показала свой лучший результат, заняв четвертое место.

В 1963 году Яшин был признан лучшим футболистом Европы, получив «Золотой мяч» — самую престижную личную награду в футболе, учрежденную главным редактором France Football Габриэлем Ано в 1956 году. На данный момент он является единственным вратарем в истории, завоевавшим этот приз. Яшин был признан лучшим вратарем ХХ века по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Его именем назван символический клуб, куда входят футбольные вратари советских и российских клубов, сохранившие в неприкосновенности свои ворота в 100 и более играх. Именно Яшин первым достиг рубежа в 100 «сухих» матчей в чемпионатах СССР.

Источник: Спорт-Экспресс

«Лев Иванович Яшин — легенда не только отечественного, но и всего мирового спорта. Он навсегда остался в истории футбола, внес огромный вклад в его популяризацию. Имя Яшина и сегодня известно любителям футбола во всем мире. Мы гордимся тем, что Лев Иванович представлял на поле нашу страну. Нам важно ценить и чтить своих героев, которые стали примерами для целых поколений спортсменов», — заявили в Российском футбольном союзе (РФС).

Яшин родился 22 октября 1929 года в Москве. В детстве он любил играть в различные спортивные игры, но во время Великой Отечественной войны семья была вынуждена переехать в Ульяновскую область, куда был эвакуирован оборонный завод, на котором работал отец Льва Яшина Иван. Там будущий вратарь начал работать учеником слесаря, а уже в 16 лет получил медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне».

Источник: Спорт-Экспресс

По возвращении в Москву Яшин продолжил играть в футбол. В 18-летнем возрасте его призвали в армию. Служил в Москве, и тогда же его заметил тренер футбольного «Динамо» Аркадий Чернышев. Лев был приглашен в молодежную команду, а спустя два года стал третьим вратарем основы после Алексея Хомича и Вальтера Саная.

В то время он также играл в хоккей с шайбой и с мячом, что примечательно — тоже на позиции вратаря. В 1953 году он стал обладателем Кубка СССР по хоккею и бронзовым призером чемпионата СССР. Перед хоккейным чемпионатом мира 1954 года был кандидатом в сборную СССР, но решил сконцентрироваться на футболе.

Источник: Спорт-Экспресс

Вратарская революция Яшина

До начала 50-х годов прошлого века все футбольные вратари играли исключительно на линии ворот. Одним из первых, кто стал играть на выходах и перехватывать подачи, был Саная. Яшин же перенял и развил новый стиль игры и стал действовать не только во вратарской площади, но и во всей штрафной. Зрители и профессионалы к такой игре голкипера не привыкли и считали выходы из ворот неуместными.

Весной 1949 года в контрольном матче в Гаграх со сталинградским «Трактором» Яшин пропустил самый нелепый гол за всю свою карьеру. Мяч был сильным ударом введен в игру вратарем соперников, молодой динамовский голкипер на выходе из ворот столкнулся со своим партнером по обороне, а мяч закатился в сетку. В тот момент над Яшиным кто только не смеялся, а в Спорткомитете СССР действия молодого футболиста и вовсе называли цирком. Главный тренер «Динамо» и сборной часто выслушивал упреки в свой адрес из-за игры Яшина, но в скором времени все изменилось.

«Все ошибаются, все падают, негатив есть вокруг, но только сильнейшие встают дальше и двигаются вперед, забывая об ошибках. Мы можем сделать ошибку, чтобы после ее исправить. Лев Иванович встал после некоторых падений и стал лучшим в мире», — отметил в разговоре с ТАСС нынешний вратарь и капитан «Динамо» Антон Шунин.

Источник: Спорт-Экспресс

Яшин имел хорошие для вратаря физические данные (рост 189 см) и длинные руки. Но главным его козырем была способность предугадывать действия соперника и заранее занимать правильную позицию в воротах. В реакции он уступал некоторым вратарям своего поколения, но умение просчитывать ситуацию на шаг вперед и думать за противника полностью компенсировало этот недостаток.

В конце 50-х — начале 60-х годов манеру игры Яшина стали перенимать все вратари мира. Именно советский голкипер стал основоположником и первым, кто развивал все навыки, необходимые современному вратарю. Яшин играл по всей штрафной площади, тем самым облегчая работу защитникам. У него были неплохие навыки полевого игрока, он мог контролировать мяч ногами и отдавать точные передачи партнерам, что в те времена было большой редкостью. Яшин оказался одним из первых вратарей, кто стал вводить мяч в игру после пойманного удара не сильным выносом ногой, а точным броском рукой своему партнеру.


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«Лев Иванович был учителем, отцом для всех вратарей, за ним наблюдали не только все наши вратари, но и европейские тоже. Он мне всегда подсказывал и говорил, что классный вратарь — это не тот, кто умеет играть на линии, а тот, кто полностью владеет штрафной площадкой и часто выходит на верховые мячи. На тренировках мы вместе с ним уделяли очень много времени именно игре на выходах, на перехватах. Иногда после основной тренировки несколько футболистов оставались с нами и подавали нам верховые мячи — так мы тренировались», — рассказал в беседе с ТАСС вратарь сборной СССР, бронзовый призер чемпионата мира 1966 года Анзор Кавазашвили.

Источник: Спорт-Экспресс

Пример для подражания в спорте и жизни

Во время выступления Яшина за сборную СССР команда показывала лучшие результаты в своей истории. В течение 12 лет (с 1954 по 1966) советские футболисты выиграли Олимпийские игры, золото и серебро чемпионата Европы и бронзу чемпионата мира. Яшин же на все крупные турниры ехал с мечтой и уверенностью в победе. На мировое первенство 1970 года Яшин поехал в качестве третьего вратаря, а первым номером тогда был как раз Кавазашвили.

«Мне среди многочисленных вратарей, которые оказывались в сборной, повезло больше всех, потому что за семь лет я сумел дважды на чемпионатах мира при живой легенде Яшине открывать турниры. Я сыграл первую игру в 1966 и 1970 году. Для меня было очень важным фактором, что меня считали вторым вратарем после этого выдающегося человека и я был рядом с ним. Для меня особенно то, что мы являемся двумя вратарями в СССР, которые получили бронзовые медали чемпионата мира. Помимо того, что у него было уже золото Олимпиады и чемпионата Европы, мы вошли в историю еще раз. Для меня это было очень важно, к сожалению, ни до, ни после этого мы не можем даже повторить такой же результат. В целом у нас вообще была сильнейшая вратарская школа в мире», — подчеркнул Кавазашвили.

Источник: Спорт-Экспресс

Несмотря на конкуренцию, Яшин помогал всем вратарям, которые находились в команде за его спиной. «Мы с ним достаточно много общались на протяжении того времени, что я был в сборной. Порой даже вместе жили в одном номере, я наблюдал, как он, для меня пожилой человек на тот момент, справлялся с такой тяжелой работой, как вратарское дело. Он был очень нежным человеком в отношении друзей, он был прямой, льстить не умел. Что замечал, он всегда говорил, поправлял, если сразу не исправлял, то мог и в резкой форме сказать. Но на него никто не обижался, все относились с уважением, у него был огромный авторитет», — рассказал Кавазашвили.

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На правах старшего товарища Яшин всегда помогал новичкам, при этом никогда не ставил себя выше других. «Если говорить о нем как о человеке, то все дети войны с огромным уважением и пониманием относились к поколению, которое было. Те ребята, которые в 60-х годах продолжали играть, были близки к нам и по духу, и по поколению. В 1955 году в январе я приехал в московское “Динамо”. После первой же тренировки Лев подошел и принес французские булочки и колбасу. Он сказал, что в связи с тем, что вы не получаете зарплату, я хочу вас покормить. Он меня даже не знал, впервые я пришел на тренировку, но понимал, что я живу в общежитии, с деньгами было плохо. Он всегда подходил к нам и долгое время помогал, Лев всегда отличался пониманием того, что происходило с людьми вокруг него», — отметил в беседе с ТАСС многолетний партнер Яшина по «Динамо», двукратный чемпион СССР в составе бело-голубых Валерий Урин.

«Все знают, насколько Лев Иванович был порядочным человеком. В первую очередь футбол — это жизнь, а в жизни нужно быть хорошим человеком, особенно когда ты великий. Лев Иванович являлся правильным примером для всех», — сказал Шунин.

Источник: Спорт-Экспресс

Наследие Яшина

27 мая 1971 года на Центральном стадионе имени Владимира Ленина в Москве в присутствии 103 тыс. зрителей состоялся прощальный матч Льва Яшина: сборная клубов всесоюзного спортивного общества «Динамо» играла против сборной звезд мира, за которую выступали Эйсебио, Бобби Чарльтон и Герд Мюллер. Из-за матчей за «Сантос» не смог приехать в Москву Пеле, который потом прислал телеграмму с извинениями. После первого тайма динамовцы вели со счетом 2:0, а на 52-й минуте произошла замена Яшина, не пропустившего ни одного мяча в своем последнем матче. Покидая поле, Яшин передал свои вратарские перчатки 23-летнему Владимиру Пильгую. По окончании игры футболисты «Динамо» на руках внесли Яшина в ворота.

«Лев Иванович никогда не учил меня, как что-то делать. Мы вместе разбирали игровые эпизоды с моим участием и искали моменты, что я сделал правильно, а что нет. Если я что-то даже делал неправильно, то мы разговаривали, как нужно было сыграть. А каких-то нравоучений и наставлений не было. Он ко мне относился очень тепло и доброжелательно, всегда старался ненавязчиво помогать. Когда я даже ошибался и сидел переживал, он меня всегда поддерживал и утешал, никогда не ругался, старался подбодрить. Он сказал мне: “Пока ты своих 500 мячей не пропустишь, вратарем не станешь, так что не расстраивайся”. Мне нравился его подход, это человек-легенда, которого знают во всем мире, о таких отношениях с ним только мечтать можно», — сказал Пильгуй ТАСС.

Источник: Спорт-Экспресс

Пильгуй был бессменным основным вратарем «Динамо» на протяжении следующих 11 лет и дважды выиграл с командой Кубок СССР. «Конечно, давление было. Сам по себе пост вратаря очень ответственный. Команда, игроки и болельщики привыкли, что всегда играет Яшин, который всегда выручит, где-то поможет. Игроки уже привыкли к нему. Когда новый человек приходит в команду, очень сложно адаптироваться. В этом была сложность, но мне повезло, что старшие ребята меня приняли, и удачно все сложилось. Наверное, это заслуга Льва Ивановича. Его отношение ко мне было такое, поэтому меня приняли и игроки, и болельщики. Ну и конечно, самому надо было тоже доказывать и соответствовать уровню, ведь я пришел не в какую-то дворовую команду, а в “Динамо”», — отметил Пильгуй.

Лев Яшин умер 20 марта 1990 года. За два дня до этого ему было присвоено звание Героя Социалистического Труда. Но в памяти и сердцах футболистов и болельщиков Яшин останется навсегда. Два памятника голкиперу установлены в Москве — на территории стадионов «Лужники» и «Динамо». 28 декабря 2009 года Центральный банк России объявил о выпуске в обращение памятной серебряной монеты номиналом в 2 рубля из серии «Выдающиеся спортсмены России», посвященной Льву Яшину. В доме, где жил футболист, установлена мемориальная доска, посвященная вратарю.

Футбольная арена реконструированного стадиона «Динамо» в Петровском парке названа в честь Яшина. За два дня до 90-летия со дня рождения легендарного вратаря состоялось открытие мемориальной доски на стадионе. Именем Яшина названа и детско-юношеская футбольная академия «Динамо». Болельщики клуба по сей день поддерживают команду именем Яшина. В последние годы, несмотря на неудачные результаты команды, игроки после каждого матча вместе с фанатами исполняют кричалку, последние строки которой «Только Яшин, только “Динамо”».

Источник: Спорт-Экспресс

21 ноября нынешнего года состоится премьера фильма «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» режиссера Василия Чигинского. «Все знают о том, что Лев Яшин — единственный вратарь, у которого есть “Золотой мяч”, а больше ничего не знают. Этот фильм откроет больше знаний о Льве Ивановиче как о человеке», — рассказал внук легендарного вратаря Василий Фролов.

В сентябре журнал France Football учредил премию лучшему футбольному голкиперу, которая будет носить имя Льва Яшина.

Артем Крук

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