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14:10 (мск), источник: ТАСС

Футбольная академия братьев Гатаговых откроется 24 октября в Москве

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Бывший игрок московского «Локомотива» Алан Гатагов и его брат Сослан Гатагов стали учредителями футбольной академии, открытие которой состоится 24 октября в Москве. Об этом Алан Гатагов рассказал ТАСС.

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Базироваться академия будет на стадионе «Луч» в Тушине. В зависимости от времени года тренировки будут проходить как в манеже, так и на открытом воздухе. Часть прибыли академия будет направлять на строительство спортивной инфраструктуры в Москве и Московской области. Многодетным семьям будут предоставлены льготы.

«Новая детская спортивная школа должна воспитать достойную смену российским игрокам и сделать футбол доступным для всех, — отметил 28-летний Алан Гатагов. — Рассчитываем, что за первые два года мы привлечем в академию порядка 800 детей».

Церемония открытия академии начнется в 16:00 мск. Принять участие в ней приглашены заслуженные футболисты и тренеры, среди которых Юрий Семин и Валерий Газзаев. Ожидается участие титулованных спортсменов, в том числе чемпионов мира по борьбе Биляла Махова и Давида Баева.

Также на церемонию приглашены звезды эстрады и российского кинематографа, с которыми Алан Гатагов снимался в фильме Данилы Козловского «Тренер».

Основным в футбольной карьере Алана Гатагова является период с 2009 по 2011 год, когда полузащитник выступал за московский «Локомотив», в академии которого он тренировался вместе с братом. После он выступал за московское «Динамо», «Томь» и «Анжи», играл в чемпионатах Казахстана и Эстонии. С февраля 2017 года находится без клуба.

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