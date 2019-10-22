Футбольная академия братьев Гатаговых откроется 24 октября в Москве

Базироваться академия будет на стадионе «Луч» в Тушине. В зависимости от времени года тренировки будут проходить как в манеже, так и на открытом воздухе. Часть прибыли академия будет направлять на строительство спортивной инфраструктуры в Москве и Московской области. Многодетным семьям будут предоставлены льготы.

«Новая детская спортивная школа должна воспитать достойную смену российским игрокам и сделать футбол доступным для всех, — отметил 28-летний Алан Гатагов. — Рассчитываем, что за первые два года мы привлечем в академию порядка 800 детей».

Церемония открытия академии начнется в 16:00 мск. Принять участие в ней приглашены заслуженные футболисты и тренеры, среди которых Юрий Семин и Валерий Газзаев. Ожидается участие титулованных спортсменов, в том числе чемпионов мира по борьбе Биляла Махова и Давида Баева.

Также на церемонию приглашены звезды эстрады и российского кинематографа, с которыми Алан Гатагов снимался в фильме Данилы Козловского «Тренер».