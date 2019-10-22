Счастливый случай, или как секция бокса подарила Казахстану первую чемпионку России по футболу

Мясникова стала чемпионкой после матча 18-го тура, в котором ЦСКА на выезде разгромил ижевский «Торпедо» со счетом 4:0. Казахстанка стала автором одного из мячей.
Она перешла в стан «армейцев» в апреле этого года. Предыдущим клубом футболистки был шымкентский «БИИК-Казыгурт».
26-летняя казахстанка родом из Караганды. Карьеру она начинала в родном «Шахтере», но большую часть времени выступала за «БИИК-Казыгурт», в составе которого несколько раз становилась чемпионом Казахстана. В 2018 году она вместе с шымкентским клубом пробилась в 1/8 финала женской Лиги чемпионов, где команда уступила французскому ПСЖ. Это достижение стало переломным моментом в карьере спортсменки. Об этом она рассказала в одном из интервью.
Мясникова является основным игроком национальной команды. За сборную провела 17 игр и забила два мяча. Ее гол в ворота сборной Латвии на предварительном этапе позволил завоевать путевку в основной раунд отбора на чемпионат мира-2019 среди женщин.
Она считает себя очень эмоциональным человеком. В детстве хотела пойти в секцию женского бокса, но из-за того, что она была закрыта, выбрала футбол.
Мясникова несколько месяцев занималась рукопашным боем и имела спортивный разряд. Также на ее счету серебряная медаль чемпионата Казахстана.
Ее любимым занятием является шопинг. В свободное время старается чаще приезжать домой в Караганду. Хобби Юлии — путешествия.