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20:15 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Правительство поддержало возвращение пива на футбольные матчи

Правительство РФ поддержало законопроект, который разрешает продажу пива на стадионах во время футбольных матчей, утверждает РБК. Этот законопроект подразумевает разрешить продажу пива и пивных напитков во время игр по футболу (кроме детско-юношеских спортивных мероприятий).

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Источник: Reuters

Законопроект был внесен в Госдуму 22 июля 2019-го и еще не прошел первое чтение. Его авторами стали депутаты от ЛДПР Игорь Лебедев и Дмитрий Свищев.

«Если есть у кого-то желание распространить этот законопроект на другие виды спорта, то пожалуйста, для этого есть второе чтение, — приводит слова Лебедева РБК. — Мы ждем первое чтение, которое, как мы ожидаем, будет в ноябре. Ничего не мешает депутатам или правительству внести поправку и распространить действие закона и на хоккейные матчи тоже».

Отметим, что в России с 2005-го действует запрет на продажу, употребление и рекламу пива на спортивных объектах и мероприятиях.

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