Любовь на языке футбола. Самые романтичные поступки звезд спорта

Футбольные матчи привлекают внимание зрителей со всего мира накалом страстей, яростью, техничностью и борьбой до последней минуты. Целые семьи часто садятся перед экраном телевизора и во всю мощь кричат любимой команде: «Вперёд!». Но иногда встречи между непримиримыми соперниками могут превратиться в настоящий романтический сюжет. В нашей подборке — несколько историй, когда футбол, чувства и креатив слились воедино во имя прекрасной цели.

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Предложение Луки Джорджевича на футбольном поле

Черногорский нападающий футбольного клуба «Локомотив» в начале октября сделал предложение своей девушке Йоване Баошич прямо на «РЖД Арене». История их любви началась ещё в 2014 году, поэтому можно предположить, что романтическое событие было приурочено к небольшому юбилею пары. Кроме того, Лука в своём «инстаграме» нередко признавался в чувствах к будущей невесте перед подписчиками. Он не раз заявлял, что скучает по своей возлюбленной, ведь Йоване нечасто удавалось приезжать в Москву.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B3M_vjFlqv-/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B3M_vjFlqv-/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B3M_vjFlqv-/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Luka Djordjevic (@usernameluka)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-10-04T16:30:48+00:00">4 Окт 2019 в 9:30 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

К предложению футболист подошёл со всей ответственностью, стараясь превратить этот момент в сказку. На стадионе присутствовали много фотографов, играла романтическая музыка. Лука Джорджевич обнял любимую, встал перед ней на колено и задал долгожданный вопрос. Йована Баошич со слезами счастья на глазах ответила «да».

Квест для Антуана Гризманна

Рождение ребёнка — важное событие в жизни будущих родителей. Интересно, что многие пары предпочитают не узнавать пол будущего малыша, чтобы сохранить интригу. Жена французского нападающего «Барселоны» Антуана Гризманна решила креативно подойти к сообщению пола ребёнка любимому мужу.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BomSWHZALdN/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BomSWHZALdN/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BomSWHZALdN/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Antoine Griezmann (@antogriezmann)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-10-06T16:23:45+00:00">6 Окт 2018 в 9:23 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Она подготовила для футболиста целый квест: во дворе были установлены два вопросительных знака, а между ними в центре футбольных ворот висела мишень, в которую Гризманну необходимо было попасть мячом, чтобы узнать ответ. Антуан справился с заданием с первого раза после чего из ящика, находившегося за мишенью, вылетело множество голубых шаров, возвещающих о скором рождении мальчика. Француз был безумно счастлив.

Предложение руки и сердца от Эдуарда Белло

Прийти на матч и поддержать любимого человека на важной игре — дорогого стоит. А когда девушка спортсмена, сидящая на трибуне, неожиданно становится центром внимания — это вызывает ещё большее восхищение. Эдуард Белло, профессиональный футболист из Венесуэлы, сделал предложение своей девушке прямо во время игры между командами «Антофагаста» и «Эвертон».

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/ePSGfbN0ako" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Сначала спортсмен реализовал момент и забил гол в ворота соперника. А сразу после стремительно забежал на трибуну, где находилась его девушка Габриэла Брито, звезда пляжного волейбола. На ступенях трибуны Белло опустился на одно колено и при поддержке болельщиков и товарищей по команде сделал возлюбленной предложение. Окрылённый положительным ответом, Эдуард вернулся на поле, чтобы продолжить матч. Все были рады такому перформансу в исполнении футболиста, кроме одного человека — судьи, который показал ему жёлтую карточку.

Музыкальный сюрприз Серхио Рамоса

В июне этого года капитан сборной Испании Серхио Рамос женился на своей возлюбленной Пилар Рубио. Церемония бракосочетания состоялась в Севильском кафедральном соборе. Поздравить молодожёнов приехали многие звёзды мирового футбола. Среди них были Зинедин Зидан, Дэвид Бекхэм, Лука Модрич и Жерар Пике.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/By47iFnCuVL/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/By47iFnCuVL/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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Пара Серхио и Пилар находилась в отношениях вочемь лет: за это время в семействе появилось трое сыновей. Конечно, долгие отношения не всегда проходили гладко. В нескольких интервью Рубио говорила о диком нраве футболиста и бытовых конфликтах. Безусловно, на поле Серхио Рамос кажется голодным зверем, готовым броситься в схватку с любым соперником, но за пределами футбола он настоящий романтик.

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Однажды Рамос решил сделать сюрприз своей возлюбленной. Во время прямого эфира на одном из испанских телеканалов, где девушка давала интервью, спортсмен появился с гитарой в руках и исполнил для неё песню о любви. Такой поступок тронул Пилар до слёз.

Командное предложение от Антона Шкарина

Некоторые люди уверены, что любовь — личное дело каждого. Однако игрок сборной России по пляжному футболу Антон Шкарин с этим утверждением в корне не согласен. В сентябре 2013 года наша национальная сборная уступила команде Испании со счётом 3:5. После финального свистка испанские футболисты принялись ликовать и водить хороводы, в то время как наша спортсмены отправились к трибунам.

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