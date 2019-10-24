Клубный чемпионат мира по футболу 2021 года пройдет в Китае

Данное решение было принято на заседании совета ФИФА в Шанхае. Ранее сообщалось, что Китай был единственным претендентом на проведение турнира.

В 2019 и 2020 годах клубный чемпионат мира пройдет в Катаре. Согласно действующим правилам, в турнире принимают участие семь клубов. В марте совет ФИФА принял решение о переформатировании клубного чемпионата мира, число участников которого вырастет до 24 команд с 2021 года.