Клубный чемпионат мира по футболу 2021 года пройдет в Китае
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Клубный чемпионат мира по футболу в 2021 году примет Китай, заявил президент ФИФА Джанни Инфантино.
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Клубный чемпионат мира по футболу в 2021 году примет Китай, заявил президент ФИФА Джанни Инфантино.
Данное решение было принято на заседании совета ФИФА в Шанхае. Ранее сообщалось, что Китай был единственным претендентом на проведение турнира.
«Совет ФИФА единогласно решил, что Китай примет клубный чемпионат мира», — заявил Инфантино на
В 2019 и 2020 годах клубный чемпионат мира пройдет в Катаре. Согласно действующим правилам, в турнире принимают участие семь клубов. В марте совет ФИФА принял решение о переформатировании клубного чемпионата мира, число участников которого вырастет до 24 команд с 2021 года.