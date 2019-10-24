ФИФА приняла ограничения по аренде игроков и агентской комиссии за трансфер

Заседание совета прошло в четверг в китайском Шанхае. По новым правилам, в сезоне-2020/21 клубу будет разрешено отдать и взять в аренду не более восьми игроков в возрасте 22 лет и старше при подписании арендных соглашений с клубами из других стран. К сезону-2022/23 число возможных аренд сократится до шести человек, при этом два клуба не смогут отдать в аренду друг другу более трех футболистов, равно как и взять в аренду более чем трех игроков.