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16:49 (мск), источник: Чемпионат.com

«Крылья Советов» вышли в ¼ финала Кубка мировых чемпионов по пляжному футболу

В матче 1/8 финала Кубка мировых чемпионов по пляжному футболу самарские «Крылья Советов» одержали уверенную победу над «Нью Тим Брюссель» из Бельгии — 3:1.

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Голами в матче отличились Андрей Андреев, Артем Волошин и Иван Тетерин. Напомним, что российский клуб пока не проигрывал на турнире — в групповом этапе «Крылья Советов» выиграли все три матча.

Следующим соперником самарского клуба станут либо представители Бразилии «Фламенго», либо украинская команда «Выбор».

Пляжный футбол. Кубок мировых чемпионов. 1/8 финала. Анталья, Турция

«Крылья Советов» (Россия) — «Нью Тим Брюссель» (Бельгия) — 3:1.

Голы: Андреев, 21 (пен), Волошин, 22, Тетерин, 28.

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