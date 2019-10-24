«Крылья Советов» вышли в ¼ финала Кубка мировых чемпионов по пляжному футболу
В матче 1/8 финала Кубка мировых чемпионов по пляжному футболу самарские «Крылья Советов» одержали уверенную победу над «Нью Тим Брюссель» из Бельгии — 3:1.
В матче 1/8 финала Кубка мировых чемпионов по пляжному футболу самарские «Крылья Советов» одержали уверенную победу над «Нью Тим Брюссель» из Бельгии — 3:1.
Голами в матче отличились Андрей Андреев, Артем Волошин и Иван Тетерин. Напомним, что российский клуб пока не проигрывал на турнире — в групповом этапе «Крылья Советов» выиграли все три матча.
Следующим соперником самарского клуба станут либо представители Бразилии «Фламенго», либо украинская команда «Выбор».
Пляжный футбол. Кубок мировых чемпионов. 1/8 финала. Анталья, Турция
«Крылья Советов» (Россия) — «Нью Тим Брюссель» (Бельгия) — 3:1.
Голы: Андреев, 21 (пен), Волошин, 22, Тетерин, 28.