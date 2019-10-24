Стали известны полуфиналисты юношеского футбольного турнира, посвященного 75-летию Победы

В турнире стартовали 16 клубов, поделенные на четыре группы. Победители групп вышли в полуфинал.
В первом полуфинале встретятся РГУОР (Белоруссия) и «Орзу» (Таджикистан), во втором — «Кайрат» (Казахстан) и «Бунёдкор» (Узбекистан).
Московские команды ФШМ, «Торпедо», «Строгино», а также волгоградский «Ротор», петербургский «Ленинградец», «Ростов», смоленский СКА, тульский «Арсенал» и команда ГБУ СШ Кронштадтского района Санкт-Петербурга не сумели преодолеть групповой этап.
Полуфинальные матчи пройдут 26 октября на стадионе «Октябрь» футбольного клуба ЦСКА. Турнир завершится 27 октября.