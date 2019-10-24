Стали известны полуфиналисты юношеского футбольного турнира, посвященного 75-летию Победы

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Определились все участники полуфиналов футбольного турнира «Евразия» среди юношеских команд (игроки не старше 2003 года рождения) из городов-героев, городов воинской славы России, стран СНГ, Евразийского экономического союза и Шанхайской организации сотрудничества. Турнир, который проходит в Москве, посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ).