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13:33 (мск), источник: ТАСС

Женский футбольный ижевский клуб высшего дивизиона «Торпедо» прекратит свое существование

ИЖЕВСК, 28 октября. /ТАСС/. Женский футбольный клуб «Торпедо» из Ижевска, выступающий в высшем дивизионе чемпионата России, прекращает свое существование, 27 октября команда провела свою последнюю домашнюю игру. Об этом сообщает пресс-служба «Торпедо».

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«Матч 19-го тура чемпионата России по футболу среди женских команд клубов высшего дивизиона “Торпедо” (Ижевск) — “Звезда-2005” (Пермь) стал последним для ижевской команды в родных стенах. По окончании спортивного сезона команда прекращает свое существование», — написано в сообщении.

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В воскресном матче футболистки «Торпедо» проиграли «Звезде-2005», которая занимает пятое место в дивизионе, со счетом 0:5. В ноябре коллектив должен провести еще две выездные встречи — против краснодарской «Кубаночки» и московского «Чертаново».

Отмечается, что прекращение существования клуба связано с реорганизацией всего футбольного хозяйства в регионе — женский футбольный клуб «Торпедо» как государственно-частный проект на уровне высшего дивизиона себя не реализовал. «В дальнейшем, если власти региона проявят заинтересованность в развитии женского футбола в Удмуртии, команда будет выступать во всероссийских соревнованиях под вывеской “Зенит-Ижевск”, как и наш прославленный мужской футбольный клуб», — говорится в сообщении.


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«Торпедо» начинало как частная команда, за шесть лет коллектив прошел путь от второй лиги до высшего дивизиона, получив статус профессиональной команды. В элите женского футбола команда выступала с 2018 года, при этом финансирование осуществлялось наполовину из бюджета региона. В сезоне 2018 года футболистки из Удмуртии заняли последнее, восьмое место в высшем дивизионе, сейчас клуб также замыкает таблицу, имея в своем активе семь очков после 19 игр. В текущем сезоне «Торпедо» забило восемь мячей, пропустив при этом 60.

Ранее после разгромного поражения в домашнем матче 18-го тура от ЦСКА со счетом 0:4, «Торпедо» покинул главный тренер Максим Шевченко. ЦСКА, победив в Ижевске, досрочно стал чемпионом страны.

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