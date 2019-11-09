Доменико Тедеско: Если бы в Германии тренерам давали карточки, я бы пропустил 10 матчей
Слова тренера «Спартака» после победы над «Крыльями».
Слова тренера «Спартака» после победы над «Крыльями».
— Добрый вечер, — сказал Тедеско
— Почему, несмотря на травму Кутепова, вы сыграли в три защитника?
— Гапонов заслужил место в старте. Две недели назад он подошел ко мне и попросился сыграть за вторую команду. Это о многом говорит. Можно было сыграть в четыре защитника или опустить в оборону Крала, но сегодня был черед Ильи.
— Будет ли Бакаев штатным пенальтистом?
— Ребята сами решают, кто будет бить пенальти. Если к мячу подходит тот, кто лучше готов — не вижу проблемы.
— Не боитесь, что матч с «Зенитом» придется смотреть с трибуны? У вас третья картчока…
— Я ничего не боюсь! Если дают карточки за то, что прыгаешь на эмоциях, футбол заканчивается. Если бы в Германии было такое, я бы 10 матчей пропустил. Я выскочил на поле, но игра была остановлена. За что карточка? Не понимаю.
— Команда здорово играла. Было трудно решить, кого менять?
— Вы правы. Сегодня ни одна замена не была сделана потому, что
— Третий матч подряд соперник выставляет против вас трех защитников…
— Безусловно, это стало сюрпризом. Мы предполагали, что они не будут менять схему и сыграют 4−2−3−1.
— У «Спартака» нет остроты после стандартов. Куда все делось?
— Мы
|Доменико Тедеско
|Миодраг Божович
|Эсекиэль Понсе(Зелимхан Бакаев)
|3′
|Зелимхан Бакаев
|83′
|98
|Александр Максименко
|1
|Сергей Рыжиков
|2
|Самюэль Жиго
|22
|Александр Анюков
|14
|Георгий Джикия
|2
|Владимир Полуяхтов
|56
|Илья Гапонов
|50
|Максим Карпов
81′
|47
|Роман Зобнин
|90
|Тарас Бурлак
|6
|Айртон
|17
|Антон Зиньковский
|33
|Алекс Крал
80′
|8
|Александр Гацкан
|19
|Эсекиэль Понсе
|20
|Срджан Мияйлович
71′
|54
|Наиль Умяров
90′
|5
|Виталий Лысцов
63′
|8
|Гус Тил
|9
|Деян Радонич
|10
|Зелимхан Бакаев
76′84′
|77
|Дмитрий Кабутов
46′
|9
|Резиуан Мирзов
|10
|Антон Терехов
|23
|Джордан Ларссон
76′
|7
|Александр Соболев
74′
|20
|Андре Шюррле
|14
|Раду Гынсарь
|2
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|2
|7
|Голевые моменты
|3
|14
|Удары (всего)
|9
|5
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|2
|16
|Фолы
|8
|1
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Виталий Мешков(Россия, Дмитров)
|Боковой судья
|Игорь Демешко(Россия, Химки)
|Боковой судья
|Андрей Гурбанов(Россия, Краснодар)
|ВАР
|Алексей Сухой(Россия, Люберцы)
|Ассистент ВАР
|Алексей Матюнин(Россия, Москва)