Доменико Тедеско: Если бы в Германии тренерам давали карточки, я бы пропустил 10 матчей

Источник: Sport24

— Добрый вечер, — сказал Тедеско по-русски. — Мы счастливы выиграть этот матч. Если не ошибаюсь, до этого «Спартак» не побеждал дома пять или шесть игр. Можно было забивать еще. В первом тайме был пенальти, который нам не назначили. Во втором тайме ребятам пришлось немного тяжело, потому что «Крылья» владели мячом. Но мы взяли три очка.

— Почему, несмотря на травму Кутепова, вы сыграли в три защитника?

— Гапонов заслужил место в старте. Две недели назад он подошел ко мне и попросился сыграть за вторую команду. Это о многом говорит. Можно было сыграть в четыре защитника или опустить в оборону Крала, но сегодня был черед Ильи.



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— Будет ли Бакаев штатным пенальтистом?

— Ребята сами решают, кто будет бить пенальти. Если к мячу подходит тот, кто лучше готов — не вижу проблемы.

— Не боитесь, что матч с «Зенитом» придется смотреть с трибуны? У вас третья картчока…

— Я ничего не боюсь! Если дают карточки за то, что прыгаешь на эмоциях, футбол заканчивается. Если бы в Германии было такое, я бы 10 матчей пропустил. Я выскочил на поле, но игра была остановлена. За что карточка? Не понимаю.

— Команда здорово играла. Было трудно решить, кого менять?

— Вы правы. Сегодня ни одна замена не была сделана потому, что кто-то не был готов или не выполнял установку. Каждый раз это был непростой выбор.

— Третий матч подряд соперник выставляет против вас трех защитников…

— Безусловно, это стало сюрпризом. Мы предполагали, что они не будут менять схему и сыграют 4−2−3−1.

— У «Спартака» нет остроты после стандартов. Куда все делось?