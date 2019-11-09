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22:00 (мск), источник: Sport24

Доменико Тедеско: Если бы в Германии тренерам давали карточки, я бы пропустил 10 матчей

Слова тренера «Спартака» после победы над «Крыльями».

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Источник: Sport24

— Добрый вечер, — сказал Тедеско по-русски. — Мы счастливы выиграть этот матч. Если не ошибаюсь, до этого «Спартак» не побеждал дома пять или шесть игр. Можно было забивать еще. В первом тайме был пенальти, который нам не назначили. Во втором тайме ребятам пришлось немного тяжело, потому что «Крылья» владели мячом. Но мы взяли три очка.

— Почему, несмотря на травму Кутепова, вы сыграли в три защитника?

— Гапонов заслужил место в старте. Две недели назад он подошел ко мне и попросился сыграть за вторую команду. Это о многом говорит. Можно было сыграть в четыре защитника или опустить в оборону Крала, но сегодня был черед Ильи.


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— Будет ли Бакаев штатным пенальтистом?

— Ребята сами решают, кто будет бить пенальти. Если к мячу подходит тот, кто лучше готов — не вижу проблемы.

— Не боитесь, что матч с «Зенитом» придется смотреть с трибуны? У вас третья картчока…

— Я ничего не боюсь! Если дают карточки за то, что прыгаешь на эмоциях, футбол заканчивается. Если бы в Германии было такое, я бы 10 матчей пропустил. Я выскочил на поле, но игра была остановлена. За что карточка? Не понимаю.

— Команда здорово играла. Было трудно решить, кого менять?

— Вы правы. Сегодня ни одна замена не была сделана потому, что кто-то не был готов или не выполнял установку. Каждый раз это был непростой выбор.

— Третий матч подряд соперник выставляет против вас трех защитников…

— Безусловно, это стало сюрпризом. Мы предполагали, что они не будут менять схему и сыграют 4−2−3−1.

— У «Спартака» нет остроты после стандартов. Куда все делось?

— Мы все-таки забили с пенальти. И до этого тоже. Конечно, мы много работаем над этим. Постоянно анализируем и разбираем нашу игру и игру соперников. Но все зависит от того, как подают мяч. Сегодня наши ребята грамотно открывались, просто мяч до них не доходил. Мы разбирали «Крылья» и знали, что два футболиста у них работают зонно, остальные — по игрокам.

Спартак
2:0
Первый тайм: 1:0
Крылья Советов
Футбол, Премьер-лига, Тур 169.11.2019, 19:00 (МСК UTC+3)Открытие Арена, 18719 зрителей
Главные тренеры
Доменико ТедескоМиодраг Божович
Голы
Эсекиэль Понсе(Зелимхан Бакаев)3′
Зелимхан Бакаев83′
Составы команд
98Александр Максименко
1Сергей Рыжиков
2Самюэль Жиго
22Александр Анюков
14Георгий Джикия
2Владимир Полуяхтов
56Илья Гапонов
50Максим Карпов
81′
47Роман Зобнин
90Тарас Бурлак
6Айртон
17Антон Зиньковский
33Алекс Крал
80′
8Александр Гацкан
19Эсекиэль Понсе
20Срджан Мияйлович
71′
54Наиль Умяров
90′
5Виталий Лысцов
63′
8Гус Тил
9Деян Радонич
10Зелимхан Бакаев
76′84′
77Дмитрий Кабутов
46′
9Резиуан Мирзов
10Антон Терехов
23Джордан Ларссон
76′
7Александр Соболев
74′
20Андре Шюррле
14Раду Гынсарь
Статистика
2Желтые карточки0
0Красные карточки2
7Голевые моменты3
14Удары (всего)9
5Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
3Угловые2
16Фолы8
1Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяВиталий Мешков(Россия, Дмитров)
Боковой судьяИгорь Демешко(Россия, Химки)
Боковой судьяАндрей Гурбанов(Россия, Краснодар)
ВАРАлексей Сухой(Россия, Люберцы)
Ассистент ВАРАлексей Матюнин(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
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  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
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  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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