Пеле рассказал, что из футболистов нынешнего поколения хотел бы сыграть вместе с Месси

Источник: AFP 2019

«Я бы хотел сыграть с Месси. Он опытный игрок, который отдает отличные пасы, забивает голы и владеет дриблингом. Вместе мы бы заставили соперников волноваться о двух игроках на поле, а не об одном. Он самый совершенный на данный момент», — заявил Пеле.

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Также Пеле отметил форварда итальянского «Ювентуса» Криштиану Роналду и нападающего французского ПСЖ Неймара, подчеркнув, что не считает его пока значимой фигурой.