Пеле рассказал, что из футболистов нынешнего поколения хотел бы сыграть вместе с Месси

«Я бы хотел сыграть с Месси. Он опытный игрок, который отдает отличные пасы, забивает голы и владеет дриблингом. Вместе мы бы заставили соперников волноваться о двух игроках на поле, а не об одном. Он самый совершенный на данный момент», — заявил Пеле.
Также Пеле отметил форварда итальянского «Ювентуса» Криштиану Роналду и нападающего французского ПСЖ Неймара, подчеркнув, что не считает его пока значимой фигурой.
Пеле — единственный трехкратный чемпион мира по футболу (1958, 1962, 1970). Провел в составе сборной Бразилии 92 матча и забил 77 голов. Наравне с аргентинцем Диего Марадоной он является лучшим футболистом XX века по версии Международной федерации футбола. Форвард выступал за бразильский «Сантос» (1956−1974) и американский «Нью-Йорк Космос» (1975−1977). Пеле занесен в Книгу рекордов Гиннесса как автор 1279 голов за карьеру.