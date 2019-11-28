Смертин: Болельщики тратят время, оскорбляя на матчах футболистов соперника

В среду Контрольно-дисциплинарный комитет РФС оштрафовал «Спартак» на 100 тыс. рублей за нецензурное скандирование в адрес форварда «Зенита» и капитана сборной России Артема Дзюбы на матче 17-го тура чемпионата России против «Урала».

«На самом деле, когда фанаты ставят целью оскорбить игроков соперника, то это зачастую пустая трата времени — поверьте, когда ты весь в игре, ты слушаешь в первую очередь партнеров, тренеров и общий шум трибун. Главными пострадавшими в этой ситуации остаются зрители, которые приходят насладиться игрой и поболеть за своих, — сказал Смертин. — Понятно, что в одно мгновение всех болельщиков будет тяжело переучить. Поэтому очень важно начать сейчас работать с юным поколением любителей футбола, объяснять им, как правильно себя вести на стадионе».