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22:06 (мск), источник: ТАСС

Смертин: Болельщики тратят время, оскорбляя на матчах футболистов соперника

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Оскорбление фанатами футболистов соперника является пустой тратой времени. Такое мнение ТАСС высказал бывший полузащитник сборной России, офицер Российского футбольного союза (РФС) по борьбе с расизмом и дискриминацией в футболе Алексей Смертин.

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В среду Контрольно-дисциплинарный комитет РФС оштрафовал «Спартак» на 100 тыс. рублей за нецензурное скандирование в адрес форварда «Зенита» и капитана сборной России Артема Дзюбы на матче 17-го тура чемпионата России против «Урала».

«На самом деле, когда фанаты ставят целью оскорбить игроков соперника, то это зачастую пустая трата времени — поверьте, когда ты весь в игре, ты слушаешь в первую очередь партнеров, тренеров и общий шум трибун. Главными пострадавшими в этой ситуации остаются зрители, которые приходят насладиться игрой и поболеть за своих, — сказал Смертин. — Понятно, что в одно мгновение всех болельщиков будет тяжело переучить. Поэтому очень важно начать сейчас работать с юным поколением любителей футбола, объяснять им, как правильно себя вести на стадионе».

«Важно, чтобы они понимали, что значит уважать не только свою команду, но и соперника. Я всегда считал, что важнее всего — приходить на стадион и болеть за свою команду с первой и до последней минуты. К сожалению, сейчас определенная часть болельщиков в России ходит, чтобы большую часть времени оскорблять соперника, зачастую используя матерные кричалки. Именно эту ситуацию следует исправлять», — добавил он.

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