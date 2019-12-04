Президент УЕФА: VAR — это бардак, но пути назад нет
Президент УЕФА Александер Чеферин признался, что негативно относится к системе видеопомощи рефери (VAR).
Президент УЕФА Александер Чеферин признался, что негативно относится к системе видеопомощи рефери (VAR).
«Это
Сейчас в футболе совсем другое давление. Если вы судья на поле и 70 или 80 тысяч человек на стадионе кричат вам, именно вы должны принять верное решение по определённому эпизоду, а не
Я не фанат. Я был очень скептично настроен на VAR и сейчас могу сказать, что результат меня не устраивает. Но, к сожалению, пути назад нет, — приводит слова Чеферина Mirror.