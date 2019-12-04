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14:49 (мск), источник: Чемпионат.com

Президент УЕФА: VAR — это бардак, но пути назад нет

Президент УЕФА Александер Чеферин признался, что негативно относится к системе видеопомощи рефери (VAR).

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Источник: РИА "Новости"

«Это какой-то бардак. Я считаю, что не нужно учитывать офсайд, который составляет один-два сантиметра. Мы предложим внести изменения Международному совету футбольных ассоциаций, а также самим рефери.

Сейчас в футболе совсем другое давление. Если вы судья на поле и 70 или 80 тысяч человек на стадионе кричат вам, именно вы должны принять верное решение по определённому эпизоду, а не кто-то другой в Лондоне, Берлине или в другом месте.

Я не фанат. Я был очень скептично настроен на VAR и сейчас могу сказать, что результат меня не устраивает. Но, к сожалению, пути назад нет, — приводит слова Чеферина Mirror.

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