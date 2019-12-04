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16:57 (мск), источник: Lenta.Ru

22-летняя российская футболистка погибла в ДТП

Российская футболистка Алена Трушкина погибла в результате ДТП на трассе Челябинск — Новосибирск. Об этом сообщается на сайте футбольного клуба «Иртыш».

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22-летняя спортсменка находилась за рулем Kia Cerato. Она выехала на встречную полосу, где врезалась в грузовой автомобиль ГАЗ-3010 GA.

«“Иртыш” выражает искренние соболезнования родным и близким Алены. В такие моменты слова бессильны», — говорится в заявлении клуба.

Трушкина становилась призеркой студенческих турниров по футболу и мини-футболу, выступая за команду Сибирского федерального университета. Она также отметилась выступлениями в профессиональном футболе. В ее послужном списке — «Иртыш», «Уфа» и «Енисей».

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