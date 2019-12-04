22-летняя российская футболистка погибла в ДТП
Российская футболистка Алена Трушкина погибла в результате ДТП на трассе Челябинск — Новосибирск. Об этом сообщается на сайте футбольного клуба «Иртыш».
Российская футболистка Алена Трушкина погибла в результате ДТП на трассе Челябинск — Новосибирск. Об этом сообщается на сайте футбольного клуба «Иртыш».
22-летняя спортсменка находилась за рулем Kia Cerato. Она выехала на встречную полосу, где врезалась в грузовой автомобиль ГАЗ-3010 GA.
«“Иртыш” выражает искренние соболезнования родным и близким Алены. В такие моменты слова бессильны», — говорится в заявлении клуба.
Трушкина становилась призеркой студенческих турниров по футболу и