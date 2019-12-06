«Барселона» открывает официальную спортивную школу в Москве
Футбольная школа «Барселоны» открывает официальный спортивный комплекс в Москве.
Футбольная школа «Барселоны» открывает официальный спортивный комплекс в Москве.
8 декабря 2019 года в 10:00 по адресу: г. Москва, Ходынский бульвар, д. 4, состоится открытие спортивного комплекса официальной школы футбольного клуба «Барселона» — BARÇA Academy Moscow. Мероприятие пройдёт при активной поддержке правительства Москвы и Российского футбольного союза. Мероприятие должен посетить президент РФС Александр Дюков.
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Программа открытия:
10:00 — торжественное открытие.
10:30 —
11:00 — фуршет.
12:00 — начало турнира BARÇA Academy.