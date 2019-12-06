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14:27 (мск), источник: Чемпионат.com

«Барселона» открывает официальную спортивную школу в Москве

Футбольная школа «Барселоны» открывает официальный спортивный комплекс в Москве.

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Источник: Reuters

8 декабря 2019 года в 10:00 по адресу: г. Москва, Ходынский бульвар, д. 4, состоится открытие спортивного комплекса официальной школы футбольного клуба «Барселона» — BARÇA Academy Moscow. Мероприятие пройдёт при активной поддержке правительства Москвы и Российского футбольного союза. Мероприятие должен посетить президент РФС Александр Дюков.

На пресс-конференции будут обсуждены темы развития детско-юношеского футбола в России и коммерческих футбольных академий в общей системе воспитания футболистов.

Программа открытия:

10:00 — торжественное открытие.
10:30 — пресс-конференция.
11:00 — фуршет.
12:00 — начало турнира BARÇA Academy.

Барселона
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