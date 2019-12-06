«Барселона» открывает официальную спортивную школу в Москве

8 декабря 2019 года в 10:00 по адресу: г. Москва, Ходынский бульвар, д. 4, состоится открытие спортивного комплекса официальной школы футбольного клуба «Барселона» — BARÇA Academy Moscow. Мероприятие пройдёт при активной поддержке правительства Москвы и Российского футбольного союза. Мероприятие должен посетить президент РФС Александр Дюков.



На пресс-конференции будут обсуждены темы развития детско-юношеского футбола в России и коммерческих футбольных академий в общей системе воспитания футболистов.



Программа открытия: