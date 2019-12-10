Дмитрий Сычев объявил о завершении карьеры

«Я принял решение завершить игровую карьеру. Не могу сказать, что реализовал себя полностью, но и жаловаться на судьбу мне грех. Это был большой, интересный, непростой путь. Мой путь, который теперь заканчивается», — написал Сычев на своей странице в Instagram.