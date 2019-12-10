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15:35 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Дмитрий Сычев объявил о завершении карьеры

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Бронзовый призер чемпионата Европы-2008 в составе сборной России по футболу Дмитрий Сычев объявил о завершении профессиональной карьеры в возрасте 36 лет.

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«Я принял решение завершить игровую карьеру. Не могу сказать, что реализовал себя полностью, но и жаловаться на судьбу мне грех. Это был большой, интересный, непростой путь. Мой путь, который теперь заканчивается», — написал Сычев на своей странице в Instagram.

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