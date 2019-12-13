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00:14 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Госдума обсудит проект о снятии запрета на продажу пива на стадионах

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Госдума в пятницу рассмотрит в первом чтении законопроект, разрешающий продажу пива на стадионах во время футбольных матчей.

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Источник: Reuters

Документ, внесенный депутатами от ЛДПР Игорем Лебедевым и Дмитрием Свищевым, снимает запрет на розничную продажу пива и пивных напитков при оказании услуг общественного питания во время проведения матчей официальных соревнований по футболу, за исключением времени проведения детско-юношеских спортивных мероприятий.

Продавать пиво и пивные напитки на стадионах смогут организации и индивидуальные предприниматели, заключившие соглашение (договор) с организаторами спортивных мероприятий. Средства от их продажи должны направляться организаторами спортивных соревнований на финансирование мероприятий по развитию профессионального и детско-юношеского спорта.

Это позволит увеличить посещаемость стадионов и направить средства на финансирование спорта, пояснял ранее Лебедев. Минимум 75% средств должно направляться на развитие спорта, считает он. Предполагается, что продажа пива и пивных напитков будет возможна лишь в подтрибунном пространстве, говорил депутат.

Правительство РФ поддерживает законопроект, но предлагает уточнить механизмы расходования средств, полученных организаторами спортивных мероприятий от продажи пива и пивных напитков. Кабмин также обращает внимание на отсутствие в нем положений, устанавливающих юридическую ответственность таких организаторов за ненаправление этих средств на финансирование мероприятий по развитию профессионального и детско-юношеского спорта или их направление на другие цели. Ранее законопроект о возвращении продажи пива на стадионах был поддержан футбольными клубами «Спартак», ЦСКА, «Зенит», «Локомотив», «Краснодар».

Запрет на рекламу, продажу и употребление пива на стадионах действует с 2005 года. Исключение позже было временно сделано лишь для рекламы и продажи пива в период подготовки и проведения Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира по футболу 2018 года, чтобы не нарушать требования FIFA. При этом практика спонсирования профессиональных спортивных мероприятий и команд пивоваренными компаниями широко распространена в мире. А в России, например, в свое время «Старый мельник» был официальным спонсором сборной России по футболу, а «Балтика» — «Зенита».

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