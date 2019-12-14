Скончался чемпион ОИ-1956 по футболу Юрий Беляев
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Олимпийский чемпион 1956 года в составе сборной СССР по футболу Юрий Беляев скончался в возрасте 85 лет, сообщается в микроблоге ПФК ЦСКА в Twitter.
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Олимпийский чемпион 1956 года в составе сборной СССР по футболу Юрий Беляев скончался в возрасте 85 лет, сообщается в микроблоге ПФК ЦСКА в Twitter.
«Сегодня ушёл из жизни чемпион Олимпийских игр 1956 года в Мельбурне, обладатель Кубка СССР-1955 в составе ЦСКА Юрий Иванович Беляев. Выражаем искренние соболезнования семье и близким прославленного футболиста», — говорится в сообщении армейцев.
На протяжении карьеры игрока Беляев провел за ЦСКА 111 матчей чемпионатах СCСР и забил 52 гола. После завершения карьеры Беляев занимал пост главного тренера и начальника команды ЦСКА.