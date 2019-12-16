ФИФА подала иски к Блаттеру и Платини

Источник: Спорт РИА Новости

Отмечается, что ФИФА намерена добиться от Платини возврата платежа в размере 2 миллионов швейцарских франков, который он получил от Блаттера.

Ранее глава комитета ФИФА по управлению Мукул Мудгал написал заместителю генерального секретаря ФИФА Аласдеру Беллу письмо, в котором сообщил, что руководство ФИФА должно обратиться к властям Швейцарии, чтобы обеспечить возвращение ФИФА двух миллионов швейцарских франков, необоснованно уплаченных Блаттером Платини, а также компенсировать дисциплинарные штрафы и издержки.

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Платини возглавлял УЕФА с 2007 по 2015 год и был отстранен от должности в связи с расследованием о коррупции в ФИФА. Швейцарское федеральное бюро юстиции осенью 2015 года открыло дело против Блаттера по подозрению в незаконном переводе в 2011 году двух миллионов швейцарских франков Платини.

Арбитражная палата комитета по этике ФИФА в декабре 2015 года отстранила обоих функционеров от футбола на восемь лет. Апелляционный комитет ФИФА в феврале 2016 года сократил срок отстранения чиновников до шести лет. Блаттер и Платини подали апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS), который сократил дисквалификацию Платини до четырех лет, а апелляцию Блаттера отклонил.

В октябре истек срок четырехлетней дисквалификации Платини.