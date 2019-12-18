РФС поддержал программу развития женского футбола до 2030 года

В среду в Доме футбола прошло заседание комитетов программ развития футбола и женского футбола РФС, на котором председательствовал президент организации Александр Дюков. На мероприятии был заслушан доклад куратора программы развития женского футбола Полины Юмашевой.

Дюков отметил, что развитие женского футбола является одной из приоритетных задач РФС. Кроме того, он рассказал о проекте школьных соревнований по футболу для девочек.