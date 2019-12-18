Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Байер
Герта
00
Футбол. Зарубежный
20:55
Сампдория
Ювентус
Футбол. Зарубежный
22:00
Барселона
Реал
Футбол. Зарубежный
22:30
Боруссия М
Падерборн
Футбол. Зарубежный
22:30
Вольфсбург
Шальке-04
Футбол. Зарубежный
22:30
Айнтрахт Ф
Кельн
Футбол. Зарубежный
22:30
Фрайбург
Бавария
Футбол. Зарубежный
22:45
Брешиа
Сассуоло
Все события
Фоторепортажи
10Логинов завоевал серебро в гонке преследования
10«Спартак» проиграл «Ростову», а фанаты ушли с трибун
19:02 (мск), источник: ТАСС

РФС поддержал программу развития женского футбола до 2030 года

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Комитеты программы развития футбола и женского футбола Российского футбольного союза (РФС) поддержали проект развития женского футбола до 2030 года. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Наверх

В среду в Доме футбола прошло заседание комитетов программ развития футбола и женского футбола РФС, на котором председательствовал президент организации Александр Дюков. На мероприятии был заслушан доклад куратора программы развития женского футбола Полины Юмашевой.

Дюков отметил, что развитие женского футбола является одной из приоритетных задач РФС. Кроме того, он рассказал о проекте школьных соревнований по футболу для девочек.

Заместитель генерального секретаря, директор по развитию РФС Максим Митрофанов рассказал о развитии женского футбола в регионах.

 Тарасова считает, что Загитова навсегда потеряна для большого спорта
Русские допустили ошибки, виновных надо отослать в Магадан — Рене Фазель
В отношении россиян открыли 15 новых дел. Опять допинг
Дзюба, Чалов, пакуйте чемоданы. Кому из РПЛ пора в Европу
Выигравший Универсиаду россиянин дисквалифицирован на два года
Кто из россиян не оправдал дорогостоящие контракты НХЛ
«Краснодар» может устроить массовую распродажу зимой
Фуркад отреагировал на отстранение России
11-летняя ученица Тутберидзе выполнила четверной тулуп
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь