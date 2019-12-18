Попечители помогли РФС увеличить бюджет. Сборная сыграет на Евро-2020 в новой форме

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Попечительский совет был создан в апреле 2019 года, его главой стал председатель правления генерального партнера сборной России ПАО «Новатэк» Леонид Михельсон. В состав помимо Михельсона входят, в частности, помощник президента РФ Игорь Левитин, председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен, председатель правления Газпромбанка Андрей Акимов, генеральный директор — председатель правления РЖД Олег Белозеров, президент АО «Трансмашхолдинг» Андрей Бокарев.

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Первое заседание попечительского совета РФС прошло в июле. После этого число партнеров организации возросло — соглашения с союзом подписали РЖД, Газпромбанк, ТМК, «Почта России», «Мон’дэлис Русь», «Сибур», Coca-Cola, ТАИФ. Увеличение числа компаний, поддерживающих РФС, напрямую повлияло на бюджет на предстоящий год. В среду попечительский совет согласовал профицитный бюджет — в 2020 году доходы превысят 7 млрд рублей.

«Бюджет принят, предстоит обсуждение на финансовом комитете РФС, 24 декабря бюджет будет рассмотрен на исполкоме, — сказал президент РФС Александр Дюков. — Благодаря работе попечительского совета нам удалось увеличить доходную часть в этом году. Общая доходная часть превысит в следующем году 7 млрд рублей, коммерческие доходы — 4,7 млрд рублей. Эта сумма превысит расходы».

По сравнению с предыдущими годами доходы РФС значительно увеличились. Так, в 2019 году они составили 4,473 млрд рублей, в 2018-м — 3,4 млрд, в 2017-м — 3,263 млрд. Расходы организации в эти годы составляли 4,482 млрд рублей, 3,4 млрд и 2,966 млрд соответственно.

Обсуждение бюджета на следующий год финансовым комитетом РФС пройдет без его председателя. Занимающий этот пост президент ЦСКА Евгений Гинер 13 декабря был отстранен от футбольной деятельности на три месяца за резкие высказывания в адрес главы департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александра Егорова.

РФС добился редизайна формы для сборной России

В начале ноября состоялась презентация новой формы сборной России от многолетнего технического спонсора — немецкой компании Adidas. Новая форма выполнена в красном цвете с белым воротником, на рукавах расположены полосы в цветах российского флага в обратном порядке. Вариант экипировки был неоднозначно встречен болельщиками, вслед за этим недовольство выразило руководство РФС. Уже в середине ноября Дюков назвал представленный дизайн неудачным, а генеральный секретарь РФС Александр Алаев выразил надежду на то, что перед чемпионатом Европы 2020 года национальная команда получит от Adidas новую эксклюзивную форму.

В среду президент РФС заявил, что внесение изменений в новую форму «по сути завершено». По словам Дюкова, в новом варианте экипировки «будет произведена замена ткани, также будет заменен крой формы, она станет более спортивной».

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«Adidas принял решение внести РФС в категорию национальных ассоциаций класса “A”, то есть к нам будет другой подход, как с ассоциациями Германии, Испании, Бельгии, — отметил глава российского футбола. — У нас в следующем году перед чемпионатом Европы будет индивидуальная, уникальная форма, можно говорить в принципе об индивидуальном крое, мы благодарны Adidas за понимание».

Таким образом, Евро-2020, два матча которого сборная России сыграет в Санкт-Петербурге, команда проведет в новой форме. Соперниками команды под руководством главного тренера Станислава Черчесова станут сборные Бельгии (13 июня), Финляндии (17 июня) и Дании (22 июня). Два первых матча россияне проведут на своем поле, третья игра состоится в Копенгагене.

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 европейских городах — Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. Санкт-Петербург примет три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов.

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Подготовка к Евро-2020 идет полным ходом

На заседании попечительского совета присутствовала вице-премьер РФ Ольга Голодец. По его итогам она прокомментировала аспекты, связанные с подготовкой к чемпионату Европы.

«Главный вопрос — подготовка к чемпионату Европы, она идет полным ходом, — сказала Голодец. — Российский футбол ожидает огромный праздник. Открытие состоится на Дворцовой площади, это большой подарок от города. Мы надеемся на интерес к нашей стране, культуре и российскому футболу».

По ее словам, в среду обсуждались основные направления работы РФС. «Они включают в себя вопросы не только профессионального, но и детского, и женского футбола. Обсуждали пляжный футбол, мини-футбол, даже киберфутбол, у всех есть свои задачи. Амбициозная программа», — отметила вице-премьер.

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