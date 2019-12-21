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00:01 (мск), источник: ТАСС

Умер чемпион СССР по футболу в составе ЦСКА Юрий Пшеничников

ТАСС, 20 декабря. Победитель чемпионата СССР по футболу 1970 года в составе московского ЦСКА Юрий Пшеничников скончался на 80-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба ЦСКА.

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Подробности смерти Пшеничникова не уточняются.

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Пшеничников выступал за ЦСКА с 1968 по 1971 год, также он играл за ташкентский «Пахтакор». В составе сборной СССР Пшеничников провел 19 матчей, включая чемпионат Европы 1968 года, где занял с командой четвертое место.

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