Умер чемпион СССР по футболу в составе ЦСКА Юрий Пшеничников
ТАСС, 20 декабря. Победитель чемпионата СССР по футболу 1970 года в составе московского ЦСКА Юрий Пшеничников скончался на 80-м году жизни. Об этом сообщает
ТАСС, 20 декабря. Победитель чемпионата СССР по футболу 1970 года в составе московского ЦСКА Юрий Пшеничников скончался на 80-м году жизни. Об этом сообщает
Подробности смерти Пшеничникова не уточняются.
Пшеничников выступал за ЦСКА с 1968 по 1971 год, также он играл за ташкентский «Пахтакор». В составе сборной СССР Пшеничников провел 19 матчей, включая чемпионат Европы 1968 года, где занял с командой четвертое место.