РФС утвердил правило отчисления денег из зарплат игроков в ДЮСШ
МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Исполком Российского футбольного союза (РФС) утвердил введение финансового поощрения от игроков в
МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Исполком Российского футбольного союза (РФС) утвердил введение финансового поощрения от игроков в
В конце июня 2019 года полузащитник Алексей Сутормин перешел из «Оренбурга» в казанский «Рубин», а 8 июля клуб из столицы Татарстана объявил о трансфере игрока в «Зенит». 20 августа российские СМИ распространили информацию о том, что в обоих случаях
«Работа в этом направлении будет продолжена, мы до конца года рассмотрим возможности, чтобы такие случаи (как с переходом Сутормина — прим. ТАСС) больше не происходили. Есть платеж солидарности, составляющий 5% от суммы трансфера. В игроков школа
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