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17:34 (мск), источник: ТАСС

РФС утвердил правило отчисления денег из зарплат игроков в ДЮСШ

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Исполком Российского футбольного союза (РФС) утвердил введение финансового поощрения от игроков в детско-юношеские спортивные школы (ДЮСШ), а также тренерам, воспитавшим игроков. Об этом по итогам заседания на пресс-конференции рассказал президент организации Александр Дюков.

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В конце июня 2019 года полузащитник Алексей Сутормин перешел из «Оренбурга» в казанский «Рубин», а 8 июля клуб из столицы Татарстана объявил о трансфере игрока в «Зенит». 20 августа российские СМИ распространили информацию о том, что в обоих случаях клуб-продавец получил от покупателя 50 тыс. рублей, а не сумму, приблизительно равную рыночной стоимости игрока. По данным профильного портала Transfermarkt, она составляла примерно €3,5 млн.

«Работа в этом направлении будет продолжена, мы до конца года рассмотрим возможности, чтобы такие случаи (как с переходом Сутормина — прим. ТАСС) больше не происходили. Есть платеж солидарности, составляющий 5% от суммы трансфера. В игроков школа что-то вложила и должна иметь фиксированный платеж, в любом случае механизм солидарности 5% действует, но размер выплаты должен быть не менее 1 млн рублей. Нужно провести консультацию с клубами, чтобы уточнить размер этой выплаты, до открытия трансферного окна этот вопрос мы решим», — сказал Дюков.

Инициатива нововведения принадлежит комитету детско-юношеского футбола РФС, который в апреле возглавил владелец и президент «Краснодара» Сергей Галицкий. Школы и тренеры будут получать по пять процентов от дохода за первый год контракта, ранее компенсация зависела от суммы трансфера футболиста. Средства смогут получить те ДЮСШ или клубы, в которых игроки проходили подготовку с 10 лет до 21 года.

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