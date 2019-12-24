РФС утвердил правило отчисления денег из зарплат игроков в ДЮСШ

В конце июня 2019 года полузащитник Алексей Сутормин перешел из «Оренбурга» в казанский «Рубин», а 8 июля клуб из столицы Татарстана объявил о трансфере игрока в «Зенит». 20 августа российские СМИ распространили информацию о том, что в обоих случаях клуб-продавец получил от покупателя 50 тыс. рублей, а не сумму, приблизительно равную рыночной стоимости игрока. По данным профильного портала Transfermarkt, она составляла примерно €3,5 млн.

«Работа в этом направлении будет продолжена, мы до конца года рассмотрим возможности, чтобы такие случаи (как с переходом Сутормина — прим. ТАСС) больше не происходили. Есть платеж солидарности, составляющий 5% от суммы трансфера. В игроков школа что-то вложила и должна иметь фиксированный платеж, в любом случае механизм солидарности 5% действует, но размер выплаты должен быть не менее 1 млн рублей. Нужно провести консультацию с клубами, чтобы уточнить размер этой выплаты, до открытия трансферного окна этот вопрос мы решим», — сказал Дюков.