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21:16 (мск), источник: ТАСС

РФС вывел генерального секретаря организации Алаева из комитета по разновидностям футбола

ТАСС, 24 декабря. Исполнительный комитет Российского футбольного союза (РФС) принял решение вывести генерального секретаря организации Александра Алаева из состава комитета по разновидностям футбола. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

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Источник: РИА "Новости"

Алаев в комитете по разновидностям футбола занимал пост председателя. Вместо Алаева на эту должность назначен Игорь Ефремов. Помимо этого, РФС назначил председателем комитета женского футбола Полину Юмошеву, ее вторым заместителем назначен Ефремов.

Алаев занимал пост председателя комитета по разновидностям футбола с апреля нынешнего года. Комитет курирует вопросы развития основных разновидностей футбола, в том числе пляжного футбола и мини-футбола, проведения соревнований по ним, консультирует исполком РФС и главу организации по указанным вопросам, разрабатывает и представляет в исполком на утверждение структуру соревнований по разновидностям футбола, положения о соревнованиях и их календари.

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