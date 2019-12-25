«Локо» и «Рубин» хотят защитника «Фенербахче», Манджукич свалил в Катар. Трансферы и слухи дня
Этот текст — лучшее начало дня.
Этот текст — лучшее начало дня.
Ну, а что, Сердар Азиз давно играет в «Фенербахче». А теперь у него есть шанс поработать в РПЛ. По крайней мере, турецкое издание Milliyet уверяет, что «Локомотив» и «Рубин» готовы предложить 29-летнему Азизу контракт. Кстати, Сердар всю жизнь играет только в родной Турции.
Но теперь защитник может начать сотрудничество с одним из российских
На родину. Нет вопросов, что Роша — крайне талантливый товарищ. Но в России он был нестабилен — теперь Педро будет снова играть в Бразилии. Аренда во «Фламенго» — что важно, у нового клуба Роши есть право выкупа форварда у «Спартака». Плюс бразильцы выплатят
Короче, судя по всему, Роша в «Спартак» уже не вернется.
Ничего себе! Возможно, Слуцкому купят Азиза, но «Рубин» может потерять другого защитника. Иван Бошняк, агент защитника Филипа Уремовича, рассказал
«К игроку есть интерес от двух сильных клубов из Англии. Но сейчас для Филипа важно хорошо играть за “Рубин”, он счастлив в Казани. Посмотрим, что будет летом», — сказал Бошняк корреспонденту Sport24 Павлу Гуревичу.
Контракт Уремовича рассчитан до лета 2022-го. В нынешнем сезоне Уремович провел 17 матчей в РПЛ.
И 32-летний защитник не хочет уезжать в другую страну.
При этом у Кудряшова нет конкретных предложений из России. Если до открытия трансферного окна ситуация не изменится, Федор может все же уехать за границу. Справка: 18 декабря «Сочи» подтвердил расторжение контракта с футболистом.
О как. Хорвату уже 33, и теперь он не форвард европейского
Ну, зато денег форвард точно заработает как следует. Заодно будет с кем общаться в «Аль-Духаиле» — там играет
А ведь в этом сезоне украинец, например, забивал в ворота «Манчестер Юнайтед». Но сейчас, если верить The Guardian, «Вест Хэм» готов продать Андрея Ярмоленко. 30-летний вингер редко попадает в основу, а деньги «молотобойцам» нужны. Если они получат предложение в районе 15−20 миллионов — возможно, Ярмоленко сменит клуб уже в январе.
Плюс «Вест Хэм» не против расстаться с Джеком Уилшером и Карлос Санчесом. В лондонском клубе намечается
Ожидаемо, но теперь почти официально. Бразильский ветеран летом станет свободным агентом и покинет Манчестер. Притом об этом сообщил его одноклубник Рияд Марез в рамках… развлекательного шоу. Алжирец и Бенжамен Менди принял участие в
Вот у Мареза и спросили: «Кто из игроков Ман Сити летом уйдет из клуба?». На что Рияд моментально ответил: «Давид Сильва и Фернандиньо».
Про испанца известно давно, а вот Ферна… Видимо, Марез случайно разболтал секрет. Ну бывает. Фернандиньо — 34, и на уровне АПЛ он уже и правда «не тот».