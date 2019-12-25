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11:24 (мск), источник: Sport24

«Локо» и «Рубин» хотят защитника «Фенербахче», Манджукич свалил в Катар. Трансферы и слухи дня

Этот текст — лучшее начало дня.

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Что в России

Защитник «Фенербахче» может продолжить карьеру в РПЛ

Ну, а что, Сердар Азиз давно играет в «Фенербахче». А теперь у него есть шанс поработать в РПЛ. По крайней мере, турецкое издание Milliyet уверяет, что «Локомотив» и «Рубин» готовы предложить 29-летнему Азизу контракт. Кстати, Сердар всю жизнь играет только в родной Турции.

Но теперь защитник может начать сотрудничество с одним из российских топ-тренеров — Юрием Семиным или Леонидом Слуцким. Азиз провел 15 матчей за сборную Турции, хотя он там не основной выбор. Защитник неплохой, но не топовый.

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«Спартак» отдал Педро Рошу в аренду

На родину. Нет вопросов, что Роша — крайне талантливый товарищ. Но в России он был нестабилен — теперь Педро будет снова играть в Бразилии. Аренда во «Фламенго» — что важно, у нового клуба Роши есть право выкупа форварда у «Спартака». Плюс бразильцы выплатят красно-белым компенсацию за аренду до лета 2020-го. До этого Роша тоже трудился в Бразилии — тоже в аренде, но в «Крузейро».

Короче, судя по всему, Роша в «Спартак» уже не вернется.

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Уремович интересен клубам АПЛ

Ничего себе! Возможно, Слуцкому купят Азиза, но «Рубин» может потерять другого защитника. Иван Бошняк, агент защитника Филипа Уремовича, рассказал кое-что любопытное.

«К игроку есть интерес от двух сильных клубов из Англии. Но сейчас для Филипа важно хорошо играть за “Рубин”, он счастлив в Казани. Посмотрим, что будет летом», — сказал Бошняк корреспонденту Sport24 Павлу Гуревичу.

Контракт Уремовича рассчитан до лета 2022-го. В нынешнем сезоне Уремович провел 17 матчей в РПЛ.

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Кудряшову хорошо в России

И 32-летний защитник не хочет уезжать в другую страну. Экс-защитник «Сочи» — объект внимания команд из Катара, Швейцарии и Турции. Но Кудряшову все эти варианты не особо интересны. Хотя «Антальянспор», «Трабзонспор», «Истанбул Башакшехир» и «Цюрих» готовы предложить игроку контракт.

При этом у Кудряшова нет конкретных предложений из России. Если до открытия трансферного окна ситуация не изменится, Федор может все же уехать за границу. Справка: 18 декабря «Сочи» подтвердил расторжение контракта с футболистом.

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Что в Европе

Манджукич уехал из «Ювентуса» в Катар

О как. Хорвату уже 33, и теперь он не форвард европейского топ-клуба. А зарабатывает на старость в катарском «Аль-Духаиле». Марио сначала прилетел для подписания контракта, потом вдруг передумал, но в итоге все же согласился. Закончить, по сути, свою европейскую карьеру.

Ну, зато денег форвард точно заработает как следует. Заодно будет с кем общаться в «Аль-Духаиле» — там играет экс-защитник «Ювентус» Мехди Бенатия. Правда, итальянские СМИ активно пишут, что марокканец может… вернуться в туринский клуб.

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Ярмоленко не нужен «Вест Хэму»

А ведь в этом сезоне украинец, например, забивал в ворота «Манчестер Юнайтед». Но сейчас, если верить The Guardian, «Вест Хэм» готов продать Андрея Ярмоленко. 30-летний вингер редко попадает в основу, а деньги «молотобойцам» нужны. Если они получат предложение в районе 15−20 миллионов — возможно, Ярмоленко сменит клуб уже в январе.

Плюс «Вест Хэм» не против расстаться с Джеком Уилшером и Карлос Санчесом. В лондонском клубе намечается мини-распродажа. Возможно, даже не мини.

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Фернандиньо уйдет из «Манчестер Сити»

Ожидаемо, но теперь почти официально. Бразильский ветеран летом станет свободным агентом и покинет Манчестер. Притом об этом сообщил его одноклубник Рияд Марез в рамках… развлекательного шоу. Алжирец и Бенжамен Менди принял участие в ютуб-программе от Sky Sports, где футболисты должны быстро отвечать на вопросы ведущего.

Вот у Мареза и спросили: «Кто из игроков Ман Сити летом уйдет из клуба?». На что Рияд моментально ответил: «Давид Сильва и Фернандиньо».

Про испанца известно давно, а вот Ферна… Видимо, Марез случайно разболтал секрет. Ну бывает. Фернандиньо — 34, и на уровне АПЛ он уже и правда «не тот».

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«МЮ» ждет предложений по Рохо и Матичу

Уле-Гуннар Сульшер считает, что эти футболисты не пригодятся «МЮ». Слухи про уход Рохо ходят уже года три подряд, но Маркос по-прежнему в «Юнайтед». Матич давно не основной на «Олд Траффорд», а амбиции у серба серьезные. Потому и по опорнику «МЮ» жаждет предложений. Главные претенденты на Матича — «Милан» и «Атлетико». Рохо больше всего ждут в Серии А — «Аталанта» и «Наполи».

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