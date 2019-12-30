Российский футбол в 2019-м: сборная — на Евро, «Зенит» — чемпион, еврокубки — без нас
События, люди и явления, определившие год в нашем футболе.
События, люди и явления, определившие год в нашем футболе.
После домашнего чемпионата мира сборная провела хороший цикл.
Вопрос с выходом на Евро-2020 был решен заранее, без лишних нервов. Локальные переживания в матчах против Казахстана или Шотландии не обернулись серьезными затруднениями. Осенью складывалось впечатление, что эта команда — лучшая в нашей современной истории, по крайней мере, с учетом результатов других отборочных циклов. Ноябрьская встреча с Бельгией в
Юрий Семин завоевал по трофею в каждом из трех сезонов после возвращения в «Локомотив». Кубок страны, чемпионство, снова Кубок плюс Суперкубок России этим летом — 72-летний тренер стильно пополнил свою коллекцию. В 2019-м Семин переформатировал чемпионский состав. Администрация клуба во главе с Василием Кикнадзе среди прочего разобралась с сериалами с уходами Денисова и Тарасова, продлением контракта Гильерме на фоне разговоров о переходе основного вратаря сборной в «Спартак». Важные роли теперь у Крыховяка и Баринова. Алексей Миранчук осенью попал на первые полосы итальянских изданий, о нем говорили в привязке к «Ювентусу» и «МЮ». И эта история обязана получить продолжение к Евро-2020.
Россия провела худший евросезон за 18 лет, ни один клуб не вышел в весеннюю часть. «Зенит» расстался с Лигой чемпионов и проскочил мимо
В группе Лиги Европы проблеск «быков» уместился между двумя крупными поражениям — от «Базеля» и «Хетафе». ЦСКА через год после двух побед над «Реалом» завалил скромную группу и выиграл только у «Эспаньола» в Барселоне перед отпуском. «Спартак» и «Арсенал» сошли в летнем отборе.
Новый глава Российского футбольного союза был единогласно выбран на внеочередной конференции в феврале. У бывшего президента и председателя совета директоров «Зенита» конкурентов не было. К концу года в числе важных вопросов среди прочих значатся проекты изменения структуры турниров в РПЛ и ПФЛ, реформы в судействе и работа с фанатами, контракт главного тренера сборной Станислава Черчесова.
Руководители клубов
Параллельно есть регламентная история для клубов, на которую сначала обратил внимание «Оренбург», а затем — «Тамбов». Уральцы озаботились реконструкцией своей арены после ее нового допуска в виде исключения. Дебютант из Тамбова на время длительных работ на домашнем стадионе съехал в Саранск и рискует не привезти РПЛ в родной город.
Видеоарбитры работали в России на двух турнирах ФИФА — Кубке конфедераций и чемпионате мира. В национальных соревнованиях ВАР дебютировали в полуфиналах Кубка. В новом сезоне РПЛ видеоарбитры избирательно назначаются на отдельные матчи. По ходу чемпионата число таких игр в туре выросло от нуля до трех. Претензии остались, даже после нескольких разъяснений о протоколе работы ВАР. Скандалов стало если не больше, то точно не меньше.
Вопросы по решениям арбитров шли из тура в тур, на них еженедельно отвечал глава судейского корпуса Александр Егоров. Участники РПЛ заводились, соглашались с предложением главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко к судьям сделать «лицо попроще». Клубы в большинстве своем выражали недовольство деятельностью Егорова, президент ЦСКА Евгений Гинер перед зимней паузой эмоционально предложил офицерский способ выхода в отставку.
Неспокойный год для «Спартака» не только на поле и трансферном рынке, но и на трибунах. Организованные болельщики
Накануне и в день битвы двух столиц полиция провела ряд задержаний, и это привело к протестам на трибунах. В заключительном перед зимней паузой туре организованные болельщики почти всех клубов покинули свои места и оставили вопрос: для кого же футбол?
В 2019-м громкое дело о двух драках в центре Москвы утром 8 октября 2018-го дошло до суда и реального приговора, заключения и
В колонии они попали в команду, сыграли матч и дали интервью до УДО 17 сентября. Перед освобождением Кокорин пообещал играть за «Зенит» даже бесплатно и подписал соглашение до конца сезона, однако дозаявить форварда питерцам не удалось. Мамаев выполнил волю «Краснодара» о разрыве контракта и отправился в «Ростов». О форме обоих вскоре поступили лестные отзывы, так что шутка Андрея Аршавина больше похожа на правду: что говорить про наш футбол, если после года вне игры Кокорин и Мамаев востребованы и ничем не уступают остальным.
Сборная на чемпионате Европы постарается выйти из группы во второй раз в истории, чтобы бронзовой команде Евро-2008 не было скучно. Два матча в
Клубы РПЛ определенно подумают не только о расширении лиги, но и о повышении конкуренции в ней. Быть может, без веселья лета-2019, когда в чемпионате будто решили опровергнуть утверждение о лиге автобусов, но и без замечаний про «футбол разве ради голов?» И без провала в таблице между топ-5 и плотной группой команд от шестого места до последнего.
Возвращение Леонида Слуцкого в Россию после 3-летней паузы обращает внимание на «Рубин». Но для начала казанцам нужно убежать от борьбы за место в РПЛ, как и «Спартаку» с «Динамо».
В 2020-м у многих есть возможность сделать так, что «все будет хорошо».
Артем Агапов