10 главных скандалов мирового футбола в 2019 году

Ни один год не обходится без громких скандалов в мировом футболе. Вот и в 2019-м было много некрасивых историй, наделавших шуму в СМИ. Рассказываем о них. В эту подборку, к сожалению, попала и наша сборная.

Решение ВАДА по сборной России на ЧМ-2022

Источник: Reuters

Всемирное допинговое агентство объявило в начале декабря об отстранении России от участия в крупных международных соревнованиях на четыре года. Частично решение ВАДА ударит и по нашей футбольной национальной команде. В случае выхода российской сборной на ЧМ-2022 она не сможет выступать на турнире под флагом страны. Кроме того, игроки не получат возможность участвовать на чемпионате мира как представители России. Каждый игрок, даже являясь членом команды «нейтральных спортсменов», будет допускаться индивидуально: финальное решение — за CAS (Спортивным арбитражным судом).

Результаты голосования за премию The Best

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script><p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--e2a9d163afd643a1211a" data-vnd="e2a9d163afd643a1211a" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"><iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=e2a9d163afd643a1211a" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe></p> Во время загрузки произошла ошибка.

В декабре Лионель Месси в шестой раз в карьере стал обладателем «Золотого мяча». Ещё раньше, в сентябре 2019-го, форварду «Барселоны» вручили премию The Best — награду ФИФА лучшему игроку мира по итогам сезона. По официальной версии организаторов, аргентинец получил 46 баллов, Вирджил ван Дейк — 38, а Криштиану Роналду — 36. Однако после публикации итогов голосования разразился скандал. Капитан сборной Никарагуа Хуан Баррера и тренер сборной Судана Здравко Лугарошич сообщили, что они не ставили Месси на первое место, как указано в протоколе. ФИФА в ответ опубликовала документы. Кто же соврал?

Главные события 2019 года Все самое важное из мира спорта в уходящем году

Сборная Англии против расизма

Игра отборочного цикла Евро-2020 Болгария — Англия ознаменовалась расистским скандалом. Гости ещё перед матчем готовились к возможным провокациям и предупреждали, что могут покинуть поле в случае проявлений расизма. Но никакие угрозы не подействовали. Встречу дважды прерывали из-за расистских выкриков фанатов хозяев. Случившееся привело к отставкам главы болгарского футбольного союза Борислава Михайлова и главного тренера Красимира Балакова, а сборную Болгарии наказали двумя матчами без зрителей (один условно) и оштрафовали на 75 тыс. евро. Вообще, в 2019 году было много расистских скандалов, в том числе в Италии и на Украине, где фанаты довели до слёз форварда «Шахтёра» Тайсона.

Расследование договорных матчей в Испании

В Испании раскрыли преступную группу, занимавшуюся организацией договорных матчей с целью получения выгоды от ставок на футбол. Среди одиннадцати задержанных оказались экс-защитник «Реала» Рауль Браво, которого назвали лидером группировки, а также другие бывшие профессиональные игроки — Борха Фернандес, Карлос Аранда и Иньиго Лопес. Под подозрение попали 10 «странных» игр чемпионата, а само расследование началось в мае 2018-го после обращения Ла Лиги в полицию. В декабре 2019-го в рамках операции, которую координировал Европол, были задержаны ещё 14 человек, пытавшихся организовать «договорняки» и в итальянской Серии А.

Фанаты «Райо Вальекано» атакуют Зозулю

Источник: AFP 2019

Игра 20-го тура испанской Сегунды «Райо Вальекано» — «Альбасете» была прервана в перерыве из-за оскорблений в адрес нападающего гостей Романа Зозули. Эта история тянется ещё с 2017 года, когда фанаты «Райо Вальекано» заблокировали трансфер Зозули из «Бетиса». На сей раз они на протяжении всего первого тайма скандировали «Зозуля, ты нацист!». Футболисты «Альбасете» отказались выходить на второй тайм, выразив поддержку партнёру по команде. Но гостям не засчитают поражение — матч по решению федерации всё-таки будет доигран без зрителей.

Отказ сербов участвовать в матче с Косово

В июне сборная Черногории недосчиталась главного тренера и двух игроков в матче отборочного цикла Евро-2020 со сборной Косово. Сербский главный тренер черногорцев Любиша Тумбакович, а также футболисты сербского происхождения Филип Стойкович и Мирко Иванич отказались принимать участие во встрече с косоварами. На их решение повлияло давление со стороны фанатских группировок. Черногорская федерация тут же отправила Тумбаковича в отставку, однако тренер недолго просидел без работы. Вскоре он возглавил сборную Сербии.

Финал Лиги Европы без Мхитаряна

Источник: Reuters

Похожая история случилась в мае 2019-го и с полузащитником «Арсенала» Генрихом Мхитаряном. Игрок сборной Армении не полетел с «канонирами» в Азербайджан. По политическим причинам футболист пропустил один из самых важных матчей в своей карьере — финал Лиги Европы с «Челси». «Арсенал» без Мхитаряна потерпел в Баку крупное поражение со счётом 1:4 и упустил путёвку в Лигу чемпионов. Возможно, эта история стала одной из причин летнего трансфера армянского полузащитника из лондонского клуба в «Рому» за относительно небольшую сумму (аренда за 3 млн евро с правом выкупа ещё за 15 млн).

Поведение Кепы в финале Кубка лиги

Источник: AP

Выходка голкипера «Челси» Кепы Аррисабалаги в финальном матче Кубка лиги с «Манчестер Сити» обсуждалась едва ли не больше, чем любое другое событие в английском футболе в 2019 году. Самый дорогой вратарь мира отказался уходить на замену перед серией пенальти, чем привёл в ярость главного тренера Маурицио Сарри. На эмоциях тренер даже хотел покинуть своё место и уйти в подтрибунное помещение, однако всё-таки вернулся на скамейку. А Кепа не оправдал наглое поведение игрой — проиграл серию пенальти. После матча голкипер извинился перед Сарри, командой и болельщиками. Его не стали сильно наказывать. Клуб оштрафовал испанца на недельную зарплату.

VAR и африканская Лига чемпионов

Источник: AP

Год подарил массу скандальных ситуаций, связанных и с системой VAR. Пожалуй, самый крупный инцидент произошёл в финале африканской Лиги чемпионов между «Видад Касабланкой» из Марокко и «Эсперансом» из Туниса. Первая игра в Марокко завершилась вничью — 1:1. В ответном матче хозяева выигрывали 1:0, но на 59-й минуте гости отыгрались. Тем не менее гол отменили из-за ошибочно зафиксированного офсайда. Игроки и тренеры марокканской команды потребовали использовать VAR, а судья после долгих переговоров объявил, что система не работает из-за технической поломки. «Видад Касабланка» отказалась продолжать матч. Финал сперва хотели переиграть, но спустя пару месяцев утвердили «Эсперанс» победителем.

Деньги в женском футболе

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--77939e8bf2bf090696a1" data-vnd="77939e8bf2bf090696a1" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=77939e8bf2bf090696a1" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.