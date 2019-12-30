10 главных скандалов мирового футбола в 2019 году
Судейство, расизм, политика, коррупция и, конечно же, допинг.
Судейство, расизм, политика, коррупция и, конечно же, допинг.
Ни один год не обходится без громких скандалов в мировом футболе. Вот и в 2019-м было много некрасивых историй, наделавших шуму в СМИ. Рассказываем о них. В эту подборку, к сожалению, попала и наша сборная.
Всемирное допинговое агентство объявило в начале декабря об отстранении России от участия в крупных международных соревнованиях на четыре года. Частично решение ВАДА ударит и по нашей футбольной национальной команде. В случае выхода российской сборной на ЧМ-2022 она не сможет выступать на турнире под флагом страны. Кроме того, игроки не получат возможность участвовать на чемпионате мира как представители России. Каждый игрок, даже являясь членом команды «нейтральных спортсменов», будет допускаться индивидуально: финальное решение — за CAS (Спортивным арбитражным судом).
В декабре Лионель Месси в шестой раз в карьере стал обладателем «Золотого мяча». Ещё раньше, в сентябре 2019-го, форварду «Барселоны» вручили премию The Best — награду ФИФА лучшему игроку мира по итогам сезона. По официальной версии организаторов, аргентинец получил 46 баллов, Вирджил ван Дейк — 38, а Криштиану Роналду — 36. Однако после публикации итогов голосования разразился скандал. Капитан сборной Никарагуа Хуан Баррера и тренер сборной Судана Здравко Лугарошич сообщили, что они не ставили Месси на первое место, как указано в протоколе. ФИФА в ответ опубликовала документы. Кто же соврал?
Игра отборочного цикла Евро-2020 Болгария — Англия ознаменовалась расистским скандалом. Гости ещё перед матчем готовились к возможным провокациям и предупреждали, что могут покинуть поле в случае проявлений расизма. Но никакие угрозы не подействовали. Встречу дважды прерывали
В Испании раскрыли преступную группу, занимавшуюся организацией договорных матчей с целью получения выгоды от ставок на футбол. Среди одиннадцати задержанных оказались
Игра 20-го тура испанской Сегунды «Райо Вальекано» — «Альбасете» была прервана в перерыве
В июне сборная Черногории недосчиталась главного тренера и двух игроков в матче отборочного цикла Евро-2020 со сборной Косово. Сербский главный тренер черногорцев Любиша Тумбакович, а также футболисты сербского происхождения Филип Стойкович и Мирко Иванич отказались принимать участие во встрече с косоварами. На их решение повлияло давление со стороны фанатских группировок. Черногорская федерация тут же отправила Тумбаковича в отставку, однако тренер недолго просидел без работы. Вскоре он возглавил сборную Сербии.
Похожая история случилась в мае 2019-го и с полузащитником «Арсенала» Генрихом Мхитаряном. Игрок сборной Армении не полетел с «канонирами» в Азербайджан. По политическим причинам футболист пропустил один из самых важных матчей в своей карьере — финал Лиги Европы с «Челси». «Арсенал» без Мхитаряна потерпел в Баку крупное поражение со счётом 1:4 и упустил путёвку в Лигу чемпионов. Возможно, эта история стала одной из причин летнего трансфера армянского полузащитника из лондонского клуба в «Рому» за относительно небольшую сумму (аренда за 3 млн евро с правом выкупа ещё за 15 млн).
Выходка голкипера «Челси» Кепы Аррисабалаги в финальном матче Кубка лиги с «Манчестер Сити» обсуждалась едва ли не больше, чем любое другое событие в английском футболе в 2019 году. Самый дорогой вратарь мира отказался уходить на замену перед серией пенальти, чем привёл в ярость главного тренера Маурицио Сарри. На эмоциях тренер даже хотел покинуть своё место и уйти в подтрибунное помещение, однако
Год подарил массу скандальных ситуаций, связанных и с системой VAR. Пожалуй, самый крупный инцидент произошёл в финале африканской Лиги чемпионов между «Видад Касабланкой» из Марокко и «Эсперансом» из Туниса. Первая игра в Марокко завершилась вничью — 1:1. В ответном матче хозяева выигрывали 1:0, но на 59-й минуте гости отыгрались. Тем не менее гол отменили
Женщины в футболе продолжают бороться за равную оплату труда с мужчинами. В марте этого года футболистки сборной США подали в суд на местную федерацию футбола, обвинив её в дискриминации по половому признаку. Обращение подписали все игроки команды. Футболистки возмущены тем, что получают меньше денег (в среднем лишь 38% от заработка мужчин), хотя выступают успешнее и не менее популярны в стране. Вот и в 2019-м сборная США в четвёртый раз в своей истории выиграла чемпионат мира, победив в финале Нидерланды со счётом 2:0. Это был уже не первый иск американок. Ранее они подавали жалобу в Комиссию по равным возможностям, а в 2017-м добились от федерации повышения оклада.