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11Российские хоккеисты проиграли американцам на молодежном ЧМ
11:54 (мск), источник: Матч ТВ

Евротоска России, бардак в «Спартаке», сейв Чернова, спад Роналду, «Ливерпуль» и «Аякс». 10 главных футбольных событий 2019 года

Провожаем вместе.

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Источник: РИА "Новости"

Фиаско России в еврокубках

В 2019-м пришло осознание, что наш футбол больше неконкурентоспособен на серьезном европейском уровне. Раньше было ощущение, что нам по силам выйти в 1/8 Лиги чемпионов (и при удачной жеребьевке даже в четвертьфинал) и параллельно шуметь в Лиге Европы до четвертьфинала или даже полуфинала. Сейчас стало очевидно, что выход из группы в ЛЧ — это вселенский успех (4 года его уже не случалось), потолок в Лиге Европы — 1/8 финала. Даже третье место в группе ЛЧ теперь большая проблема, как и соперники из Азербайджана, Швейцарии, Болгарии, Греции и Венгрии.

В 2019-м в еврокубках радовали лишь два клуба:

1. Весной «Краснодар» в плей-офф Лиги Европы выбил «Байер», установил рекорд посещаемости стадиона и почти прошел «Валенсию». Не хватило всего пары минут, но это было очень достойно. Осенью прошел «Порту» в квалификации ЛЧ.

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2. «Локомотив» в Германии хлопнул «Байер» и смотрелся очень прилично в обоих играх против «Ювентуса».

В остальном — тоска. Мы набрали ничтожный коэффициент (4,666) и впервые за 18 лет остались без евровесны. Задача на ближайшие 4−5 лет вовсе не преследование Португалии (пока не сойдет 4,666 — это утопия), а удержание седьмой строчки, к которой подтянулись бельгийцы, голландцы и австрийцы.

Юрий Семин | Источник: Reuters

Через полтора года мы не только лишимся трех команд в Лиге чемпионов, но и гарантированного представителя в группе Лиги Европы. Все из-за еврокубковых реформ УЕФА, которые вводятся крайне не вовремя для нас — как раз с сезона, когда мы теряем шестую строчку. Русских клубов станет меньше в ЛЧ и ЛЕ, зато вновь появится возможность выиграть евротурнир и почти гарантировано доходить до евровесны.

Чемпионство и лидерство «Зенита»

Зато в РПЛ есть сильный лидер. «Зенит» почти без конкуренции весной выиграл прошлый чемпионат и бурно праздновал. Сначала — в самолете.

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Потом в аэропорту.

Источник: ФК «Зенит»

Затем на чемпионском параде.

Источник: ФК «Зенит»

В 2019-м году питерский клуб подписал Ярослава Ракицкого, Сердара Азмуна, Вильмара Барриоса, Дугласа Сантоса, Вячеслава Караваева и Малкома. Еще купили Сутормина за 50 тысяч рублей. В результате такого укрепления «Зенит» стал ощутимо сильнее всех в лиге — сейчас в чемпионате нет клуба, который был бы рядом по уровню исполнителей и ширине обоймы.

К весне у команды Семака 10 очков отрыва, которые еще никогда не отыгрывали в РПЛ. И это при том Питер допускает довольно много осечек. Но конкуренция в лиге сейчас на спаде, и уже не первый год. Одна команда возносится над остальными, остальные — сыплются. К сожалению.

Бардак в «Спартаке»

Зимой красно-белые выиграли Кубок Матч Премьер с новым тренером, был подъем — в команду Олега Кононова поверили. Но весной цикл возобновился. Скандал вокруг Дениса Глушакова — символ «Спартака» в этом году.

Денис Глушаков | Источник: РИА "Новости"

Затем трибуны начали уничтожать Олега Кононова.

Болельщики «Спартака» освистывают Олега Кононова | Источник: «Матч ТВ»

Команда потеряла место в группе Лиги Европы в концовке чемпионата.

Олег Кононов | Источник: Reuters

Затем вылетела в квалификации от «Браги».

Матч между командами «Спартак» и «Брага» | Источник: «Матч ТВ»

Параллельно «Спартак» посыпался в чемпионате, проиграв 5 матчей подряд (в том числе «Оренбургу», «Уфе» и «Уралу»). В итоге уволили Олега Кононова. Пришел Доменико Тедеско.

Доменико Тедеско | Источник: РИА "Новости"

Пока глобально ничего не изменилось. «Спартак» за 19 туров набрал 22 очка — в два раза меньше, чем «Зенит» (45). Отставание от пятого места — 12 очков. И все это на фоне серьезных инвестиций — летом купили Крала, Тиля, Ларссона, Понсе, Мирзова и арендовали Шюррле (всего — 42 млн евро).

Появление фрешменов в РПЛ — клубы, тренеры, игроки

Мощь «Ростова» — важное событие, которые повышает интерес к матчам чемпионата. «Ростов» и весной был плох, но летом Карпин перестроил схему на атаку. После этого «Ростов» забил 34 гола (всего на 3 меньше, чем «Зенит), обыграл «Локомотив», ЦСКА, разгромил «Спартак» (всех в Москве) и ворвался в пятерку лидеров.

Валерий Карпин | Источник: РИА "Новости"

Утвердился в статусе самого талантливого российского тренера Владимир Федотов, который за пару недель собрал новый «Оренбург» и из самой скромной команды лиги сделал крепкого середняка. Теперь получил возможность работать с футболистами посерьезнее в «Сочи».

Также осенью выстрелил Кирилл Новиков в «Динамо», он вывел команду из зоны стыков на шестое место, несмотря на календарь.

  • «Динамо» — «Краснодар» (1:1)
  • ЦСКА — «Динамо» (0:1)
  • «Динамо» — «Ахмат» (1:1)
  • «Сочи» — «Динамо» (1:1)
  • «Динамо» — «Ростов» (2:1)
  • «Локомотив» — «Динамо» (1:2)
  • «Зенит» — «Динамо» (3:0)
Кирилл Новиков и Сильвестр Игбун | Источник: РИА "Новости"

Есть новые лица и среди футболистов. Александр Соболев и Эльдор Шомуродов долго лидировали в гонке бомбардиров, хотя потом сдали. Дмитрий Чистяков — лидер РПЛ по выигранным верховым единоборствам и заслужил статус одного из самых талантливых защитников нового поколения. Сафонов и Шапи закрепились в основе «Краснодара», Умяров — «Спартака», Дивеев — ЦСКА, Баринов — «Локо» и сборной. Также в полном порядке Зелимхан Бакаев, который ударно провел весну в Туле и сейчас ведущий игрок в «Спартаке». Антон Зиньковский из «Крыльев» — один из лучших ассистентов лиги. Еще в 2019-м мы узнали о существовании Николая Комличенко, который раскрылся в Чехии и даже забил за сборную.

Николай Комличенко | Источник: РИА "Новости"

Если о легионерах, то на уровне РПЛ великолепны почти все новички «Зенита», а также Крыховяк (особенно), Жоау Мариу и Влашич — они делают лигу ярче и не дают ей совсем просесть по уровню.

Моменты года в РПЛ: Чернов и Малком

Главный эпизод 2019 года для РПЛ — сейв Евгения Чернова. Важнейшая история, которая облетела весь мир. Испанская AS назвал бросок защитника «Ростова» спасением десятилетия, а видео только в инстаграме «433» собрало почти 5 млн просмотров.

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Еще один эпизод, который вывел нашу лигу на весь мир, — попадание Малкома в арбитра и блестящий голливудский отыгрыш Евгения Турбина.

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Выход сборной России на Евро

Сборная России провела спокойный год (и это радует). Мы третьими из всех сборных вышли на Евро, что очень приятно. Да, соперники были слабыми, но они нам достаются вообще не впервые. А такое уверенное решение задачи — что-то новенькое.

  • Отбор Евро-2016: Россия — Молдавия (1:1)
  • Отбор Евро-2012: Армения — Россия (0:0)
  • Отбор Евро-2008: Израиль — Россия (1:2), Россия — Израиль (1:1)
  • Отбор Евро-2004: Албания — Россия (3:1), Грузия — Россия (1:0)
  • Отбор Евро-2000: Исландия — Россия (1:0)
  • Отбор Евро-1996: Россия — Шотландия (0:0)

В сборной дебютировали 5 новых молодых игроков: Ахметов, Караваев, Комличенко, Баринов и Бакаев. Это прилично для одного отбора.

Также очень важно, что Черчесов справился с перестройкой команды после ЧМ-2018. Четверо (Акинфеев, Габулов, Самедов, Игнашевич) завершили карьеру (Акинфеев — только в сборной), трое (Гранат, Кутепов, Смольников) выпали из состава по спортивным причинам, еще четверо (Дзагоев, Газинский, Ерохин и Смолов) почти не играли из-за травм. 11 человек. Причем все, кроме Габулова, были в основе или рядом с ней на ЧМ.

Источник: РИА "Новости"

Ну, и главный итог — люди на трибунах. Эту сборную любят.

  • Саранск. Россия — Сан-Марино (42 241 зритель — рекорд посещаемости стадиона)
  • Нижний Новгород. Россия — Кипр (42 228 зрителей)
  • Калининград. Россия — Казахстан (31 818 зрителей)
  • «Лужники». Россия — Шотландия (65 703 зрителя)
  • Санкт-Петербург. Россия — Бельгия (53 317 зрителей)

Чемпионская гонка «Сити» и «Ливерпуля»

Источник: Reuters

Если посмотреть статистически, то у «Ливерпуля» не было шансов. «Сити» был лучше всех в лиге:

  • по голам: 95. У ближайшего преследователя «Ливерпуля» — 89
  • по голам с игры: 72. У «Ливерпуля» — 53
  • по ударам: 18 за игру. У «Челси» — 16
  • по владению: 64%. У «Челси» — 59,9%
  • по точности передач: 89%. У «Челси» — 87,6%
  • по допущенным ударам в свою сторону: 6,3 за игру. У «Ливерпуля» — 8,1
  • по обводкам за игру: 11

Однако вы прекрасно помните, что все было гораздо более напряженно. Даже несмотря на факт, что «Сити» побеждал уверенно, а «Ливерпуль» постоянно вырывал три очка в концовке. Команда Клоппа выиграла 9 последних матчей АПЛ сезона-2018/19, но «Сити» не дал шанса, одержав в свою очередь 14 побед подряд и оформив чемпионство в последнем туре благодаря пушке Венсана Компани.

Правда, есть мнение, что ключевой эпизод гонки — миллиметры в очной встрече на «Этихаде». «Пропусти тогда “Сити”, все могло бы сложиться иначе», — рефлексируют фаны «Ливера». В любом случае это было легендарно.

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Сейчас шансов на повторение гонки не осталось. «Ливерпуль» выиграл 18 из 19 матчей в первом круге и убежал от всех на 13 очков (+матч в запасе). Трудно представить, что команда Клоппа в таком состоянии способна упустить титул. Особенно после разгрома «Лестера» на его поле (4:0) и победы над крепким «Вулверхэмптоном».

Лучшая в истории Лига чемпионов, «Аякс»

Какое-то неадекватное количество историй и камбэков для одного розыгрыша. Он точно лучший в истории. Без вариантов.

«Ювентус» проиграл «Атлетико» в Испании 0:2, но смог отыграть в Турине благодаря хет-трику Роналду.

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«МЮ» без шансов сгорел дома «ПСЖ» (0:2), но умудрился забить 3 в Париже и пройти в четвертьфинал. Со спорным пенальти на последних минутах. Какая развязка.

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«Аякс» дома проиграл «Реалу» (1:2), но приехал в Мадрид уничтожать. 4:1! Какие голы забивали голландцы…

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В четвертьфинале молодой «Аякс» хлопнул еще и «Ювентус», влюбив в себя всех нейтральных фанатов по всему миру. Открытие года. Если не десятилетия.

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А как зарубились «Тоттенхэм» с «Ман Сити»? 4:3 с голом в концовке, который отменил VAR. Безумие.

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А полуфиналы? «Тоттенхэм» проиграл дома (0:1) и после первого тайма горел 0:2 в Амстердаме. В итоге отыгрались и забили победный на 97-й минуте.

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Ну и главный момент Лиги чемпионов. «Барса» выиграла 3:0 дома. Единицы верили, что команда Клоппа может победить 4:0 и выйти в финал. Она смогла.

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Гонка Месси и Роналду идет на спад, рост влияния Мбаппе

Дело даже не столько в том, что Месси выиграл шестой «Золотой мяч», где его главным конкурентом был Вирджил ван Дейк, а не Криш. Скорее пришло понимание, что португалец начал стареть. Он не выиграл бомбардирскую гонку в Италии и забил всего 6 голов в прошлой Лиге чемпионов. Это не провал, но на фоне того, как тащит Месси, все-таки слабовато. В феврале великому португальцу исполнится 35 лет.

Криштиану Роналду | Источник: РИА "Новости"

Лео только 32 года, и у него есть пару лет в запасе, чтобы выиграть еще один-два «Золотых мяча». Конечно, Роналду еще рано списывать, но, кажется, сейчас для Месси гораздо опаснее Килиан Мбаппе. У него уже 103 гола на взрослом уровне, у Месси к этому моменту было 48, у Криштиану — 27, у Неймара — 73, у Агуэро — 75.

20 декабря Килиану исполнился 21 год, но он уже лидер «ПСЖ», который в этом году будет одним из фаворитов в борьбе за ЛЧ. Совсем недавно французу предложили новый контракт с зарплатой 32 млн евро. Кстати, его уже два года подряд признают лучшим футболистом Франции.

Килиан Мбаппе | Источник: AP 2019

Бразилия — победитель Кубка Америки, Португалия — Лиги Наций

2019-й год — без ЧМ и ЧЕ, но два турнира сборных все-таки были. Во-первых, бодрый Кубок Америки. Там Месси нарвался на несколько месяцев дисквалификации из-за обвинения судей и федерации в коррупции.

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Меня не было на церемонии награждения, так как не хочу участвовать в этой коррупции. К нам не проявили уважения на турнире. Здесь не хотели видеть Аргентину в финале, чего и добились. Коррупция и судьи не позволили людям получить наслаждение. Футбол разрушен. Нужно говорить правду. Бразилия выиграет Кубок Америки? В этом нет никаких сомнений. К сожалению, думаю, что все подстроено для Бразилии.
Лионель Месси
капитан сборной Аргентины

В общем, Бразилия действительно легко выиграла домашний Кубок Америки. Серебро сенсационно досталось Перу.

В Европе разыграли первую в истории Лигу наций. Большинство так и не поняло, зачем разыгрывать именно трофей, но в целом благодаря реформам интересных матчей среди сборных стало действительно больше. Финальный турнир прошел в Португалии, где хозяева сначала победили Швейцарию, затем — Голландию.

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Егор Кузнец

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