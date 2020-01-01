Против чемпионов и здравого смысла. Самые громкие скандалы 2019 года в спорте

Источник: РИА "Новости"

2019 году болельщики обсуждали не только результаты соревнований, но и громкие скандалы, без которых современный спорт представить невозможно. Некоторые конфликты и спорные ситуации достигли такого масштаба, что о них говорила вся страна.

Хочется пожелать, чтобы все скандалы и распри остались в ушедшем году. Но что-то подсказывает, что многие из этих вопиющих историй получат продолжение и в 2020-м.

Россия без флага и гимна

Источник: РИА

К сожалению, уже пятый год кряду не обходится без крупного допинг-скандала вокруг российского спорта. После восстановления в правах Российского антидопингового агентства осенью 2018-го в конце туннеля наконец забрезжил свет. Но из-за вновь открывшихся обстоятельств ВАДА решительно дёрнуло рубильник, и наш спорт погрузился во тьму как минимум на четыре года.

Причиной для отстранения целой страны от участия в чемпионатах мира и Олимпийских играх стали махинации с базой данных московской антидопинговой лаборатории, которые якобы произвели в России перед передачей материалов специалистам ВАДА. Российские чиновники от обвинений открещиваются и намекают, что данные мог поменять беглый бывший глава лаборатории Григорий Родченков. К этому же выводу пришли и в Следственном комитете РФ. Осталось убедить в своей правоте Спортивный арбитражный суд в Лозанне, ведь это единственный способ избежать четырёхлетнего бана и вернуть российский флаг на крупнейшие соревнования.

Ласицкене против федерации

Источник: AP

Лучшая легкоатлетка России последних лет прыгунья в высоту Мария Ласицкене в минувшем году завоевала золото на третьем чемпионате мира кряду. Но её имя звучало в прессе не только из-за побед в секторе. Летом Мария призвала руководство Всероссийской федерации лёгкой атлетики с Дмитрием Шляхтиным во главе уйти в отставку, назвав ситуацию в нашей лёгкой атлетике позорной. После триумфа в Дохе муж Ласицкене журналист Владас Ласицкас написал, что боксёры за победу на чемпионате мира получают автомобиль и премию в 5 млн рублей, а легкоатлеты — «смс от президента федерации с букетиком». После этого руководство федерации бокса наградило Ласицкене и другую чемпионку мира Анжелику Сидорову такими же призами, как и своих атлетов.

В конце ноября Шляхтин покинул свой пост из-за новых санкций в отношении ВФЛА, вызванных попыткой федерации выгородить прыгуна в высоту Данила Лысенко. Однако Ласицкене продолжила настаивать на глобальных изменениях в федерации, а после решения ВАДА о четырёхлетнем отстранении России обратилась с открытым письмом к высшему спортивному руководству страны.

Тутберидзе против Плющенко

Источник: РИА

Традиционными становятся скандалы и в фигурном катании. Казалось, ничего громче, чем уход Евгении Медведевой от тренера Этери Тутберидзе и её переезд в Канаду, уже и не придумаешь. Но это только казалось. Олимпийская чемпионка и чемпионка мира Алина Загитова в середине декабря прервала карьеру, чем спровоцировала жёсткий конфликт между своей тренерской группой и другими специалистами. Тренерский штаб Тутберидзе гневно отреагировал на слова Евгения Плющенко о возможном переходе Загитовой к другому тренеру. Евгений ответил не менее жёстко. И всё это под аккомпанемент нескончаемого хейта в соцсетях. Так откровенно и зло звёзды фигурного катания ещё не ругались. По крайней мере, в публичном пространстве.

Фанаты против Дзюбы

Источник: РИА

Неспокойно в ушедшем году было и в футболе, причём скандала ничего не предвещало. Сборная России радовала болельщиков уверенными победами и досрочно отобралась на чемпионат Европы. Заключительный матч квалификации с Сан-Марино мог стать бенефисом Артёма Дзюбы, но вместо голов принёс форварду нецензурные оскорбления с трибун. И понеслось. Болельщиков «Спартака» массово задерживали во время выезда на матч с «Зенитом» в Санкт-Петербург, Дзюба назвал оскорбляющих его людей «сектантами» и «фашистами». В знак солидарности с красно-белыми фанаты подавляющего большинства команд Премьер-Лиги ушли с трибун после 30-й минуты поединков заключительного тура в году. Акция прошла под девизом «Фанат — не преступник».

Новый поворот ситуация получила после резонансного высказывания дрессировщика Эдгарда Запашного: «Я бы ввёл ОМОН, “покрошил” бы этих болельщиков. Попереломал бы части тела. И завтра они бы на “вы” разговаривали». Болельщики и многие специалисты встретили комментарий Запашного в штыки, а сам Эдгард впоследствии заявил, что его слова вырвали из контекста.

Губерниев против Вяльбе

Источник: РИА

Ещё один громкий конфликт случился между людьми, ранее не замеченными во взаимной антипатии. Перед чемпионатом мира по лыжным видам спорта президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе пообещала ограничить Дмитрию Губерниеву доступ к команде, за что сразу попала в немилость к комментатору. В частности, Дмитрий призывал «запретить такого президента», утверждал, что его не интересует мнение Вяльбе, а также заявлял, что «с некоторыми мамами лучше быть сиротой». В новом сезоне конфликт продолжился после того, как Губерниев раскритиковал Федерацию лыжных гонок за отказ выставлять лидеров на командный спринт в Словении.

Все против Логинова

Источник: РИА

Хватало скандалов и в родном для Губерниева биатлоне. Особенно жарко там было во время чемпионата мира. Серебро Александра Логинова в спринте побудило многих соперников вспомнить о его допинговом прошлом. В частности, швед Себастиан Самуэльссон заявил, что предпочёл бы вообще не видеть Логинова в числе участников чемпионата мира. Александр отвечать на нападки не стал, а наоборот отказался от общения с прессой на время соревнований. Интересно, что на следующий день после успеха Логинова победу в гонке преследования у женщин одержала немка Херрман, но о её дисквалификации за допинг почему-то никто не вспоминал.

Гараничев против здравого смысла

Другой биатлонист сборной России Евгений Гараничев в употреблении допинга замешан не был, но его имя в контексте скандалов звучало не реже, чем Логинова. Сначала опытнейший спортсмен опоздал на старт гонки преследования на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити, а на чемпионате мира его злоключения продолжились. Всё в том же преследовании он прошёл лишний штрафной круг, что помешало ему бороться за медаль. А закончилось всё якобы самоотводом от участия в эстафете. Естественно, каждый новый казус рождал всё больше критики в адрес Гараничева, в том числе и от Губерниева, а тренеры сборной России и родного для Евгения региона перекладывали ответственность друг на друга.

Пловцы против китайского чемпиона

Евгений Рылов | Источник: РИА "Новости"

Грандиозный скандал прогремел и на чемпионате мира по водным видам спорта в Южной Корее. Трёхкратный олимпийский чемпион Сунь Ян завоевал два золота, но обе церемонии награждения были омрачены для китайца поведением его соперников. После победы в заплыве на 400 метров австралиец Хортон отказался поздравлять чемпиона и жать ему руку, а также не поднялся на пьедестал во время церемонии награждения, а по итогам финала на 200 метров демарш устроил британец Данкан Скотт, который отказался поздравить Сунь Яна и фотографироваться с ним. Китаец пришёл в бешенство и наорал на побеждённого оппонента.

Поступки Хортона и Скотта вызваны тем, что именитый пловец, уже имевший допинговую историю, в сентябре 2018 года молотком разбил пробирки с допинг-пробами, но был оправдан. Стоит ли удивляться, почему его новые победы вызывают негативную реакцию?

Общественность против Кузнецова

Источник: AP

В хоккее главным антигероем года следует признать Евгения Кузнецова. Нападающий «Вашингтона» был заснят в гостиничном номере рядом со скрученными банкнотами и белым порошком. Видео опубликовали в мае, после матча за бронзу чемпионата мира. Тогда Кузнецов заявил, что наркотики никогда не употреблял, а просто оказался в компании не с теми людьми. Благодаря безупречной репутации хоккеисту поверили, но через два месяца его допинг-проба дала положительный результат на тот самый кокаин.

Спортсмен был дисквалифицирован Международной федерацией хоккея на четыре года и лишён бронзы чемпионата мира, а в НХЛ его наказали всего на три матча за «ненадлежащее поведение». За свой проступок Кузнецов заплатил и репутацией: болельщики и специалисты обвиняли его не только в употреблении наркотиков, но и во лжи.