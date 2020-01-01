Против чемпионов и здравого смысла. Самые громкие скандалы 2019 года в спорте
И футбол погряз в распрях, и биатлон, и лёгкая атлетика. А уж от фигурного катания такой грязи точно не ждали.
И футбол погряз в распрях, и биатлон, и лёгкая атлетика. А уж от фигурного катания такой грязи точно не ждали.
2019 году болельщики обсуждали не только результаты соревнований, но и громкие скандалы, без которых современный спорт представить невозможно. Некоторые конфликты и спорные ситуации достигли такого масштаба, что о них говорила вся страна.
Хочется пожелать, чтобы все скандалы и распри остались в ушедшем году. Но
К сожалению, уже пятый год кряду не обходится без крупного
Причиной для отстранения целой страны от участия в чемпионатах мира и Олимпийских играх стали махинации с базой данных московской антидопинговой лаборатории, которые якобы произвели в России перед передачей материалов специалистам ВАДА. Российские чиновники от обвинений открещиваются и намекают, что данные мог поменять беглый бывший глава лаборатории Григорий Родченков. К этому же выводу пришли и в Следственном комитете РФ. Осталось убедить в своей правоте Спортивный арбитражный суд в Лозанне, ведь это единственный способ избежать четырёхлетнего бана и вернуть российский флаг на крупнейшие соревнования.
Лучшая легкоатлетка России последних лет прыгунья в высоту Мария Ласицкене в минувшем году завоевала золото на третьем чемпионате мира кряду. Но её имя звучало в прессе не только
В конце ноября Шляхтин покинул свой пост
Традиционными становятся скандалы и в фигурном катании. Казалось, ничего громче, чем уход Евгении Медведевой от тренера Этери Тутберидзе и её переезд в Канаду, уже и не придумаешь. Но это только казалось. Олимпийская чемпионка и чемпионка мира Алина Загитова в середине декабря прервала карьеру, чем спровоцировала жёсткий конфликт между своей тренерской группой и другими специалистами. Тренерский штаб Тутберидзе гневно отреагировал на слова Евгения Плющенко о возможном переходе Загитовой к другому тренеру. Евгений ответил не менее жёстко. И всё это под аккомпанемент нескончаемого хейта в соцсетях. Так откровенно и зло звёзды фигурного катания ещё не ругались. По крайней мере, в публичном пространстве.
Неспокойно в ушедшем году было и в футболе, причём скандала ничего не предвещало. Сборная России радовала болельщиков уверенными победами и досрочно отобралась на чемпионат Европы. Заключительный матч квалификации с
Новый поворот ситуация получила после резонансного высказывания дрессировщика Эдгарда Запашного: «Я бы ввёл ОМОН, “покрошил” бы этих болельщиков. Попереломал бы части тела. И завтра они бы на “вы” разговаривали». Болельщики и многие специалисты встретили комментарий Запашного в штыки, а сам Эдгард впоследствии заявил, что его слова вырвали из контекста.
Ещё один громкий конфликт случился между людьми, ранее не замеченными во взаимной антипатии. Перед чемпионатом мира по лыжным видам спорта президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе пообещала ограничить Дмитрию Губерниеву доступ к команде, за что сразу попала в немилость к комментатору. В частности, Дмитрий призывал «запретить такого президента», утверждал, что его не интересует мнение Вяльбе, а также заявлял, что «с некоторыми мамами лучше быть сиротой». В новом сезоне конфликт продолжился после того, как Губерниев раскритиковал Федерацию лыжных гонок за отказ выставлять лидеров на командный спринт в Словении.
Хватало скандалов и в родном для Губерниева биатлоне. Особенно жарко там было во время чемпионата мира. Серебро Александра Логинова в спринте побудило многих соперников вспомнить о его допинговом прошлом. В частности, швед Себастиан Самуэльссон заявил, что предпочёл бы вообще не видеть Логинова в числе участников чемпионата мира. Александр отвечать на нападки не стал, а наоборот отказался от общения с прессой на время соревнований. Интересно, что на следующий день после успеха Логинова победу в гонке преследования у женщин одержала немка Херрман, но о её дисквалификации за допинг
Другой биатлонист сборной России Евгений Гараничев в употреблении допинга замешан не был, но его имя в контексте скандалов звучало не реже, чем Логинова. Сначала опытнейший спортсмен опоздал на старт гонки преследования на этапе Кубка мира в
Грандиозный скандал прогремел и на чемпионате мира по водным видам спорта в Южной Корее. Трёхкратный олимпийский чемпион Сунь Ян завоевал два золота, но обе церемонии награждения были омрачены для китайца поведением его соперников. После победы в заплыве на 400 метров австралиец Хортон отказался поздравлять чемпиона и жать ему руку, а также не поднялся на пьедестал во время церемонии награждения, а по итогам финала на 200 метров демарш устроил британец Данкан Скотт, который отказался поздравить Сунь Яна и фотографироваться с ним. Китаец пришёл в бешенство и наорал на побеждённого оппонента.
Поступки Хортона и Скотта вызваны тем, что именитый пловец, уже имевший допинговую историю, в сентябре 2018 года молотком разбил пробирки с
В хоккее главным антигероем года следует признать Евгения Кузнецова. Нападающий «Вашингтона» был заснят в гостиничном номере рядом со скрученными банкнотами и белым порошком. Видео опубликовали в мае, после матча за бронзу чемпионата мира. Тогда Кузнецов заявил, что наркотики никогда не употреблял, а просто оказался в компании не с теми людьми. Благодаря безупречной репутации хоккеисту поверили, но через два месяца его
Спортсмен был дисквалифицирован Международной федерацией хоккея на четыре года и лишён бронзы чемпионата мира, а в НХЛ его наказали всего на три матча за «ненадлежащее поведение». За свой проступок Кузнецов заплатил и репутацией: болельщики и специалисты обвиняли его не только в употреблении наркотиков, но и во лжи.
Алексей Адамов