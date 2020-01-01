Выбор главного открытия-2019, возвращение Ибры и новичок «Ливерпуля». 10 зимних трансферов, которые уже состоялись

Источник: Instagram

Златан Ибрагимович

Нападающий, 38 лет.

«Лос-Анджелес Гэлакси» — «Милан» (свободный агент).

Источник: AFP 2019

Ибра возвращается в Европу после двухлетнего американского турне. В Лос-Анджелесе ни о каком расслабоне речи не было: швед был привычно результативен — 53 гола в 58 матчах. Предложений у Златана хватало — выбор в итоге пал на «Милан», с которым он становился чемпионом в сезоне 2010/11. С тех пор великий клуб скудетто не брал, а в последние годы погряз в управленческих и, как следствие, игровых проблемах.

Деньги в «Милане» имеются, иначе контракт Ибрагимовича было не потянуть. В свои 38 лет он знает себе цену: его оклад за полгода составит 3,5 млн евро. Если нападающий проведет на поле более 50 процентов матчей, соглашение автоматически продлится на год, а Ибра заработает еще 6 млн.

Икс-фактор в виде Ибрагимовича — последний шанс «Милана» изменить ход провального сезона. Команда Стефана Пиоли идет лишь 11-й в таблице: от зоны ЛЧ отстает на 14 очков, от зоны ЛЕ — на 8. Забивает команда катастрофически мало — лишь 16 голов в 17 матчах. Блеснувший в прошлом сезоне поляк Пентек стремительно сдулся (только 4 гола), но у остальных с результативностью дела обстоят еще хуже. Перед Рождеством команда была разгромлена «Аталантой» — 0:5. В общем, полный мрак, который должен исправить крутой швед.

Эрлинг Холланн

Нападающий, 19 лет.

«Зальцбург» — «Боруссия» Д (€20 млн).

Источник: AFP 2019

За главным открытием Лиги чемпионов (5 голов в 6 матчах) гонялись многие. Работавший с ним в «Мельде» Сульшер лично приезжал в Зальцбург и уговаривал перейти в «МЮ». Трансфер был очень близок, но условия, выдвинутые агентом игрока Миной Райолой, манчестерцев в итоге не устроили. А вот в «Боруссии» руководство оказалось более сговорчивым.

Официальная сумма трансфера восходящей звезды — 20 млн евро, но это далеко не все деньги, которые фигурируют в сделке. Еще 15 млн от нее получит Райола, 10 млн достанутся отцу игрока. Зарплата Холлана составит 6 млн, а позже вырастет до 8. С третьего сезона в «Боруссии» начнет действовать пункт об отступных, сумма которых неизвестна.

У «Боруссии» и до прихода Холлана была отличная группа атаки: Гетце, Т. Азар, Ройс, Санчо и Алькасер. Теперь же нападение «шмелей» выглядит еще более внушительно.

Марио Манджукич

Нападающий, 35 лет.

«Ювентус» — «Аль Духаиль» (€5,5 млн).

Источник: AP 2019

У «Юве» атака тоже безумно хороша. Возрастной хорват при Сарри играл только в контрольных матчах летом, а в официальных встречах этого сезона на поле ни разу не появлялся. В последний раз более 10 голов за чемпионат он забивал еще в «Атлетико» пять лет назад. При таких раскладах возможность заработать на Ближнем Востоке подвернулась весьма кстати.

«Ювентус» с легкостью отпустил хорвата. По одним данным, он ушел в статусе свободного агента. Другие источники утверждают, что 5,5 млн евро за него катарский клуб все же заплатил. Условия для автора одного из самых красивых голов в финалах ЛЧ шикарные — зарплата 12 млн евро за 1,5 года.

В «Аль Духаиле» Манджукич будет играть под руководством Руи Фариа — многолетнего помощника Жозе Моуринью. Есть в составе катарского клуба игрок, с которым Марио сможет повспоминать «Юве» и Турин: год назад по тому же маршруту был совершен трансфер Мехди Бенатия.

Такуми Минамино

Крайний нападающий, 24 года.

«Зальцбург» — «Ливерпуль» (€10 млн).

Источник: AFP 2019

Зимой «Зальцбург» помимо Холлана расстался с еще одним важным атакующим игроком. В Лиге чемпионов Минамино отметился 2 голами и 3 ассистами. Особенно хорош он был на «Энфилде», где команды устроили перестрелку 4:3, а хозяева еле унесли ноги.

У команды Клоппа точно нет проблем в атаке: Мане, Ориги, Фирмино и Салах — это четыре всадника Апокалипсиса для любого соперника. Но свежая кровь не помешает даже мчащемуся к долгожданному чемпионству «Ливерпулю».

Команда тепло встретила новичка, а Клопп заявил, что ему уже не терпится поработать с японцем, который очень подходит под его стиль.

Юлиан Вайгль

Полузащитник, 24 года.

«Боруссия» Д — «Бенфика» (€20 млн).

Источник: AFP 2019

Очень неожиданный трансфер, оформленный в последние часы прошлого года. Немец в самом расцвете сил не имел проблем с игровой практикой (12 матчей в основе в бундеслиге и 4 в — ЛЧ), но вдруг попросил руководство клуба продать его. Причем выбор пал на чемпионат не из европейского топ-5.

«Бенфика» за свою историю лишь раз платила за игрока больше: в 2015-м за 22 млн евро у «Атлетико» был куплен форвард Рауль Хименес, который через несколько сезонов был с выгодой перепродан «Вулверхэмптону». Вероятно, такое же развитие ждет и Вайгля — опытного, но еще молодого опорника, на которого будет сохраняться спрос в Европе.

Страхинья Павлович

Центральный защитник, 18 лет.

«Партизан» — «Монако» (€10 млн).

Источник: AFP 2019

Когда такие деньги выплачиваются за 18-летнего парня, это обращает на себя внимание. Юный серб был на карандаше у скаутов ведущих клубов. Летом его едва не купил «Лацио» за 5 млн, зимой «Монако» пришлось платить уже вдвое больше.

В составе монегасков уже есть еще одна восходящая звезда обороны, Бенуа Бадьяшиль, который в свои 18 лет оценивается уже в 20 млн евро. В этом клубе всегда умели работать на перспективу.

Этот сезон Павлович доиграет в «Партизане» на правах аренды, а к «Монако» присоединится только летом.

Карлес Аленья

Полузащитник, 21 год.

«Барселона» — «Бетис» (аренда).

Источник: AFP 2019

Молодому таланту объективно сложно было пробиться в основу «Барсы». В стартовом составе в этом сезоне его видели лишь трижды. Ничего удивительного, ведь конкурировать ему приходится с Бускетсом, Артуром, де Йонгом, Ракитичем и Видалем. Даже этим звездам место на поле находится далеко не всегда, что уж говорить о клубном воспитаннике.

При таком раскладе уход в аренду — логичный шаг со стороны игрока и «Барсы». По окончании сезона у «Бетиса» будет право выкупа игрока. Ожидаемая сумма трансфера — 20 млн евро.

А что в РПЛ?

Пока российские клубы в отпуске, у спортивных директоров еще есть время, чтобы договориться о переходах до начала первых сборов. Тем не менее три заметных зимних трансфера уже состоялись.

Иван Игнатьев

Нападающий, 20 лет.

«Краснодар» — «Рубин» (€7 млн).

Источник: РИА "Новости"

«Рубин» в декабре сумел удивить дважды. Сначала договорившись со Слуцким, а затем подписав контракт с Игнатьевым. Приближающийся лимит «8+17» взвинчивает цены на качественных российских игроков. Отсюда и довольно внушительная сумма трансфера за молодого нападающего, который успел забить 17 голов за свою карьеру в «Краснодаре». Неплохо, учитывая, что с первых минут он играл редко.

«Рубин» остро нуждался в форварде — казанская команда худшая по результативности в РПЛ (только 11 голов в 19 матчах). У Игнатьева были не лучшие отношения с руководством воспитавшего его клуба, чем «Рубин» умело воспользовался.

Егор Сорокин

Центральный защитник, 24 года.

«Рубин» — «Краснодар» (завершение аренды).

Источник: РИА "Новости"

В обратном направлении зимой отправится молодой защитник, купленный «Краснодаром» еще на исходе летнего окна за 4 млн евро. Сорокин был тут же отдан в сезонную аренду, которую решено было прервать.

В отличие от предыдущего сезона россиянин не забивает, хотя в чемпионате 2017/18 на его счету было аж 6 голов. Особенно хорош защитник был при розыгрышах угловых: он дважды забивал «Спартаку» и «Зениту». Но все-таки «Краснодар» выдергивал Сорокина не ради бомбардирских подвигов, а для того, чтобы он помог решить проблемы в обороне.

Максим Осипенко

Центральный защитник, 25 лет.

«Тамбов» — «Ростов» (€0,5 млн).

Источник: РИА "Новости"

Осипенко стал одним из главных открытий РПЛ в первой части сезона. Еще летом о нем никто не знал, он переезжал в «Тамбов» из бедового «Факела» в качестве свободного агента. Максим отлично воспользовался шансом засветиться в премьер-лиге.

Осипенко — обладает не только высоким ростом (193 см), но также умеет начать атаку, его очень непросто обыграть один в один. Игроки с такими характеристиками в «Тамбове» надолго не задерживаются. Летом в «Ростов» перешел Дмитрий Чистяков, ставший еще одним откровением первой части сезона. Теперь ростовчане за небольшие деньги купили другого качественного защитника.