Серьезная речь Дзюбы, «Макарена» от Загитовой. Как звезды отпраздновали Новый год
С 2020-м, друзья.
С 2020-м, друзья.
Звезды спорта — тоже люди. Разумеется, они любят праздновать Новый год. Фиксируем, кто сделал это ярче всех.
Артем Дзюба выступил не хуже Владимира Путина. Он подготовил серьезную речь на Новый год. Слушаем и читаем.
«Хотел бы всех поздравить с Новым годом. Глубоко убежден, что Новый год — праздник для близких друзей, для семьи, для тех, кто друг друга любит, уважает и ценит. Всем вам хочу пожелать, чтобы рядом с вами были близкие, дорогие вам люди. Веселитесь, отмечайте, самое главное — здоровья, счастья, чтобы детишки радовали вас, веселились, смеялись и все были безумно счастливы. Надеюсь, в этом году мы все забудем негатив и злость, и в следующем году мы будем все к друг другу добры, терпимее, будем друг друга уважать и любить. Всех с Новым годом», — слова Дзюбы.
Российская фигуристка Алина Загитова тоже отпраздновала Новый год — как иначе! Ее сестра Сабина в социальной сети Likee выложила крутейший ролик. Танец под культовую песню «Макарена». «Красавицы-сестрички», — так подписали видео в популярном
Хоккеисту Артемию Панарину было не до празднования. Он играл за «Рейнджерс» против «Эдмонтона» (5:7). Артемий забил, раздавал голевые, только вот Новый год отметить возможность не получил. Но все равно записал видеообращение!
Поздравление от семьи Овечкиных тоже подоспело. Как и красивое фото у новогодней елки.
А Евгений Малкин искал подарки там, где и нужно. В носке.
Федор Смолов не забыл поздравить всех с Новым годом. Но фоток у елки или за оливье выкладывать не стал.
Дмитрий Тарасов, как и всегда, мощно выступил в инстаграме. Задвинул не только про Новый год, но и про развитие России.
«Пока я занимался любимым делом, все вокруг тоже постепенно шло своим чередом. Я при этом прекрасно помню конец 90-х, атмосферу вокруг и своих соседей по району, которых судьба привела не туда…
Сейчас у молодых совсем другое окружение, другие возможности для реализации. И это мы не уходили еще в цифры по развитию нашей страны, а там есть, что посмотреть впечатляющего. При этом прошло всего ничего, можно сказать. И для меня это главный итог десятилетия, — написал Тарасов в инстаграме.
Игроки «Спартака» Зелимхан Бакаев и Александр Максименко выступили дуэтом. Специальное поздравление для фанатов
Бразилец Неймар был лаконичен. «2019-й — год, который меня многому научил. Благословлен».
У Криштиану Роналду в этот раз все скромно. Фотография с любимой мамой.
Вирджил Ван Дейк просто подвел итоги года. 2019-й у него получился шикарным.
Серхио Рамос как всегда на стиле.
У Луиса Суареса все попроще.