Россияне выступили против возвращения пива на стадионы

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90 процентов опрошенных в целом считают неуместным употребление пива при просмотре матча, предпочитая делать это дома или в гостях. При этом 80 процентов респондентов выступили против возвращения напитка на стадионы, чаще всего инициативу осуждают люди в возрасте от 60 лет и старше. Поддержали идею только пять процентов россиян.

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Основные опасения граждан связаны с тем, что употребление пива, по их мнению, приводит к росту агрессии со стороны болельщиков. Такой позиции придерживаются 46 процентов опрошенных.

В ноябре сообщалось, что все ведущие футбольные клубы России поддержали законопроект о возвращении пива на стадионы. Депутат Госдумы Дмитрий Свищев, один из авторов инициативы, также указал, что проблем с безопасностью не возникнет: болельщики, по его мнению, идут на футбол не для того, чтобы выпить.

В октябре появилась информация о том, что правительство России с незначительными замечаниями одобрило инициативу. Одной из причин такого решения назван положительный опыт продажи пива на стадионах во время чемпионата мира по футболу 2018 года.