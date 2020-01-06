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17:31 (мск), источник: Lenta.Ru

Россияне выступили против возвращения пива на стадионы

Большинство россиян считает неприемлемым возобновление продажи пива на футбольных стадионах. Об этом говорят данные, полученные в ходе опроса населения, его результаты опубликованы на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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90 процентов опрошенных в целом считают неуместным употребление пива при просмотре матча, предпочитая делать это дома или в гостях. При этом 80 процентов респондентов выступили против возвращения напитка на стадионы, чаще всего инициативу осуждают люди в возрасте от 60 лет и старше. Поддержали идею только пять процентов россиян.

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Основные опасения граждан связаны с тем, что употребление пива, по их мнению, приводит к росту агрессии со стороны болельщиков. Такой позиции придерживаются 46 процентов опрошенных.

В ноябре сообщалось, что все ведущие футбольные клубы России поддержали законопроект о возвращении пива на стадионы. Депутат Госдумы Дмитрий Свищев, один из авторов инициативы, также указал, что проблем с безопасностью не возникнет: болельщики, по его мнению, идут на футбол не для того, чтобы выпить.

В октябре появилась информация о том, что правительство России с незначительными замечаниями одобрило инициативу. Одной из причин такого решения назван положительный опыт продажи пива на стадионах во время чемпионата мира по футболу 2018 года.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует на территории страны с 1 января 2005 года. Во время мундиаля в России пиво вернулось на стадионы в качестве исключения.

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23 июля 2019© Ньюстюб
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