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16:46 (мск), источник: Чемпионат.com

Новогодний уик-энд: где отдыхают российские спортсмены (фото)

Пока Севастьянова проводит праздники в Монте-Карло, а Смолов — на острове миллионеров, Малкин покоряет горы.

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21
фотография
21
фотография
21
фотография

Пока Севастьянова проводит праздники в Монте-Карло, а Смолов — на острове миллионеров, Малкин покоряет горы.

Череда январских праздников — настоящая радость для трудоголиков, ведь в это время наконец-то можно отдохнуть. Для российских спортсменов 2019-й оказался тяжёлым, иногда волнительным и энергозатратным. Поэтому сейчас для них самое время посвятить себя близким людям и расслабиться. Некоторые даже решили совместить приятное с полезным и рванули за границу. Рассказываем, в каких местах проводят новогодний уикенд звёзды нашего спорта.

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