Новогодний уик-энд: где отдыхают российские спортсмены (фото)

Череда январских праздников — настоящая радость для трудоголиков, ведь в это время наконец-то можно отдохнуть. Для российских спортсменов 2019-й оказался тяжёлым, иногда волнительным и энергозатратным. Поэтому сейчас для них самое время посвятить себя близким людям и расслабиться. Некоторые даже решили совместить приятное с полезным и рванули за границу. Рассказываем, в каких местах проводят новогодний уикенд звёзды нашего спорта.