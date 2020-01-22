РФС выразил благодарность Колобкову и Голодец за развитие футбола в стране

Источник: РИА "Новости"

Во вторник должность министра спорта в новом правительстве занял президент Международной федерации университетского спорта (FISU) Олег Матыцин, сменив Колобкова, который возглавлял Министерство спорта с 2016 года. Голодец покинула пост вице-премьера, на этом посту она курировала вопросы культуры и спорта.

«РФС благодарит экс-министра спорта Павла Колобкова и бывшего вице-премьера Ольгу Голодец. Павел Анатольевич и Ольга Юрьевна развивали российский футбол, в том числе массовый, детско-юношеский и женский. Готовили страну к крупным турнирам — чемпионату мира — 2018 и чемпионату Европы — 2020. Желаем успехов», — говорится в сообщении.