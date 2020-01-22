France Press: Экс-глава УЕФА Платини стал советником президента FIFPro

Источник: AP 2020

«Учитывая его известность, его коммуникабельность, знания и опыт, он является статусным человеком, которого будут слушать на самом высоком уровне. Я знаю его с 1972 года. Поскольку он был свободен, на добровольных началах и не занимает выборную должность, нет ничего, что мешает нам говорить об этом прямо сейчас», — сказал Пья.

Платини возглавлял УЕФА с 2007 по 2015 год и был отстранен от должности в связи с расследованием о коррупции в ФИФА. Швейцарское федеральное бюро юстиции осенью 2015 года открыло дело против экс-главы ФИФА Йозефа Блаттера по подозрению в незаконном переводе в 2011 году двух миллионов швейцарских франков Платини.