France Press: Экс-глава УЕФА Платини стал советником президента FIFPro

«Учитывая его известность, его коммуникабельность, знания и опыт, он является статусным человеком, которого будут слушать на самом высоком уровне. Я знаю его с 1972 года. Поскольку он был свободен, на добровольных началах и не занимает выборную должность, нет ничего, что мешает нам говорить об этом прямо сейчас», — сказал Пья.
Платини возглавлял УЕФА с 2007 по 2015 год и был отстранен от должности в связи с расследованием о коррупции в ФИФА. Швейцарское федеральное бюро юстиции осенью 2015 года открыло дело против экс-главы ФИФА Йозефа Блаттера по подозрению в незаконном переводе в 2011 году двух миллионов швейцарских франков Платини.
Арбитражная палата комитета по этике ФИФА в декабре 2015 года отстранила обоих функционеров от футбола на восемь лет. Апелляционный комитет ФИФА в феврале 2016 года сократил срок отстранения чиновников до шести лет. Блаттер и Платини подали апелляции в Спортивный арбитражный суд (СAS), который сократил дисквалификацию Платини до четырех лет, а апелляцию Блаттера отклонил. В октябре истек срок четырехлетней дисквалификации Платини.