Коронавирус помешал омским футболистам
Теперь они не смогут проверить свои силы с соперниками из Суперлиги.
Теперь они не смогут проверить свои силы с соперниками из Суперлиги.
На официальном сайте омского футбольного клуба «Иртыш» анонсирован предсезонный сбор команды в Турции. В рамках сбора, 16 февраля должна была состояться игра «речников» с одной из команд китайской футбольной Суперлиги, однако,
«Произошло ожидаемое изменение в расписании контрольных игр футбольного клуба «Иртыш» во время
Также уточняется, что «Самгурали» — клуб второго дивизиона чемпионата Грузии, однако, в 1999 году «самураи» доходили до финала кубка страны, где в серии пенальти уступили кутаисскому «Торпедо».