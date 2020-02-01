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11:05 (мск), источник: Om1.ru

Коронавирус помешал омским футболистам

Теперь они не смогут проверить свои силы с соперниками из Суперлиги.

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На официальном сайте омского футбольного клуба «Иртыш» анонсирован предсезонный сбор команды в Турции. В рамках сбора, 16 февраля должна была состояться игра «речников» с одной из команд китайской футбольной Суперлиги, однако, из-за вспышки коронавируса омичи решили не рисковать, и заменили соперника. Теперь они в этот день сыграют матч с грузинским клубом «Самгурали».

«Произошло ожидаемое изменение в расписании контрольных игр футбольного клуба «Иртыш» во время учебно-тренировочного сбора, который пройдёт в Турции с 11 по 26 февраля. Из-за эпидемии коронавируса встреча с китайской командой отменена. В воскресенье 16 февраля «Иртыш» встретится с грузинским ФК «Самгурали», — сообщает пресс-служба «Иртыша».

Также уточняется, что «Самгурали» — клуб второго дивизиона чемпионата Грузии, однако, в 1999 году «самураи» доходили до финала кубка страны, где в серии пенальти уступили кутаисскому «Торпедо».

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