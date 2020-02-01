«Локо» отказался отдавать Миранчука в «Милан». Эмре Джан перешел в «Боруссию»

Источник: Спорт-Экспресс

«Локомотив» не отпустил Миранчука в «Милан»

По информации «СЭ», красно-зеленые отказались от предложения «Милана» по хавбеку Алексею Миранчуку. «Россонери» хотели арендовать 24-летнего россиянина до конца сезона с правом выкупа, которое было бы обязательным в случае, если бы полузащитник провел за миланский клуб не менее 50% матчей.

Аренда Миранчука обошлась бы «Милану» примерно в 3 миллиона евро. Клубы обсуждали фиксированную сумму выкупа футболиста в размере 15−17 миллионов евро.

Решение не отпускать Миранчука в «Милан» было принято именно клубом — сторона игрока была готова на трансфер. К этому вопросу намерены вернуться летом.

«Милану» не помешал бы атакующий хавбек — много созидающий и способный забить. Подопечные Стефано Пиоли идут на 8-м месте в турнирной таблице серии А, а по забитым голам располагаются на 15-й строчке (22). У «россонери» худшая реализация в серии А после СПАЛ: по метрике xG «Милан» наиграл на 30,39 голов — недобор составляет 8,39 забитых мяча.

В текущем сезоне Миранчук провел 21 матч за «Локо», забил 9 голов и отдал 3 результативные передачи.

Пападопулос перейдет в «Крылья»?

По данным «СЭ», защитник «Гамбурга» Кирьякос Пападопулос близок к переходу в «Крылья Советов». Самарцы хотят осуществить полноценный трансфер 27-летнего игрока сборной Греции, а не брать его в аренду.

Ранее журналист греческого телеканала Sport 24 Димитрис Самолис сообщал о возможном переходе Пападопулоса в «Динамо», утверждая, что тот прилетал в Москву, где обсуждал последние детали контракта.

Пападопулос — центральный защитник, который также может действовать на позиции опорника. Ранее грек выступал за «Олимпиакос», «Байер» и «Шальке». Его контракт с «Гамбургом» рассчитан до 30 июня 2020 года. Transfermarkt.de оценивает футболиста в 1,5 миллиона евро.

В текущем сезоне Пападопулос провел всего 2 матча за «Гамбург» во второй бундеслиге.

«Крылья» занимают предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ, а по пропущенным голам — 12-е (25). Основными конкурентами Пападопулоса по центру обороны будут Тарас Бурлак, Никита Чернов и Максим Карпов.

17-летний защитник «Крыльев» перешел в ЦСКА

ЦСКА на своем официальном сайте объявил о переходе центрального защитника Никиты Котина из «Крыльев Советов». Контракт с 17-летним игроком юношеском сборной России рассчитан на 3,5 года.

Котин присоединится к армейцам на сборе в Кампоаморе после оформления визы. Он будет выступать за красно-синих под номером «13».

В этом сезоне Котин провел 17 матчей за «Крылья» в молодежном первенстве и забил один гол.

Рохель вернется в Россию?

По информации сайта итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, защитник «Тулузы» Агустин Рохель может вернуться в Россию. На 22-летнего уругвайца претендуют «Локомотив» и ЦСКА.

В это трансферное окно «Тулуза» пыталась продать Рохеля в «Лечче», поскольку считает завышенными требования футболиста по зарплате, однако сделка сорвалась.

Рохель — центральный защитник. Его контракт с «Тулузой» рассчитан до 30 июня 2022 года. Transfermarkt.de оценивает игрока в 1,8 миллиона евро.

В текущем сезоне Рохель провел за «Тулузу» 6 матчей. Команда занимает последнее место в турнирной таблице лиги 1, а также имеет худшую статистику по пропущенным голам (47).

Рохель уже играл в России — в сезоне-2018/19 он выступал за «Крылья Советов». В составе самарского клуба уругваец провел 18 матчей во всех турнирах и дважды удалялся с поля.

Хавбек «Ахмата» Михаляк продолжит карьеру в Турции

«Ахмат» в своем официальном Twitter объявил о переходе полузащитника Конрада Михаляка в «Анкарагюджю». 22-летний поляк будет выступать за турецкий клуб на правах аренды, рассчитанной до конца текущего сезона.

«Анкарагюджю» занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата Турции, имея в активе 13 очков после 19 игр.

Михаляк перешел в «Ахмат» летом 2019 года, подписав 4-летний контракт. В текущем сезоне он провел 8 матчей за грозненцев во всех турнирах и отметился одним голом.

Тамез предпочел «Аталанту» «Спартаку»

«Аталанта» на своем официальном сайте объявила о переходе полузащитника «Ниццы» Адриена Тамеза на правах аренды до конца текущего сезона. Соглашение предусматривает последующее право выкупа 25-летнего француза.

Минувшим летом Тамеза активно пытался подписать «Спартак». Красно-белые договорились о трансфере с «Ниццей» — сумма сделки должна была составить 10 миллионов евро плюс 2 миллиона евро в качестве бонусов. Однако сам игрок отказался переезжать в Россию.

Тамез выступает за Ниццу с 2017 года. Его основное амплуа — опорный полузащитник. В текущем сезоне француз провел 8 матчей в лиге 1 и забил один гол.

Исламхан перешел в «Аль-Айн». Он проходил просмотр в «Зените»

Полузащитник сборной Казахстана Бауыржан Исламхан стал игроком клуба «Аль-Айн» из ОАЭ, сообщил официальный сайт «Кайрата» — бывшего клуба хавбека.

Полузащитник национальной сборной Казахстана, шесть сезонов игравший за «Кайрат», продолжит карьеру в «Аль-Айне» из Объединенных Арабских Эмиратов.

26-летний Исламхан проходил просмотр в «Зените» во время первого сбора команды в Катаре, но петербуржцы не стали подписывать контракт с полузащитником.

Исламхан покинул «Кайрат» 31 декабря 2019 года в качестве свободного агента. Всего за клуб из Алма-Аты он провел 223 матча, забил 64 гола и отдал 61 результативный пас. Хавбек — четырехкратный обладатель Кубка Казахстана.

За национальную команду Исламхан провел 44 матча и забил 3 гола. Он является капитаном сборной.

«Аль-Айн» — 13-кратный чемпион ОАЭ. В 2018 году команда играла в финале клубного чемпионата мира, где уступила «Реалу» (1:4).

Карраско вернулся в «Атлетико»

«Атлетико» на своем официальном сайте сообщил о переходе атакующего полузащитника Янника Феррейры-Карраско. «Матрасники» арендовали 26-летнего бельгийца у китайского клуба «Далянь Ифан» до конца текущего сезона.

Феррейра-Карраско ранее выступал за «Атлетико» с 2015 по 2018 год. Затем он перешел в «Далянь Ифан» — сумма трансфера составила 30 миллионов евро. Его контракт с китайским клубом рассчитан до 31 декабря 2022 года.

На счету бельгийца 52 матча за «Далянь Ифан», 24 гола и 17 результативных передач.

В настоящий момент «Атлетико» занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. У мадридского клуба самая плохая реализация среди всех команд ла лиги: разница между реальными (22) и ожидаемыми голами (34,64) составляет минус 12,64 забитых мяча. Аренда забивного и креативного Феррейры-Карраско выглядит логичной.

Джан стал игроком «Боруссии»

«Ювентус» на своем официальном сайте объявил об уходе хавбека Эмре Джана в дортмундскую «Боруссию» на правах аренды до конца текущего сезона. Сделка обошлась немецкому клубу в 1 миллион евро.

«Боруссия» будет обязана выкупить Джана за 25 миллионов евро при выполнении определенных спортивных условий. Эти деньги «шмелям» придется выплатить в течении трех финансовых лет.

— Я считаю, что у этой команды есть большой потенциал для того, чтобы что-то выиграть, — сказала Джан в интервью пресс-службе дортмундского клуба. — Уверен, что смогу помочь команде. Я не могу дождаться, чтобы сыграть перед болельщиками «Боруссии», известными на весь мир.

26-летний Джан является опорным полузащитником. Ранее он выступал за «Баварию», «Байер» и «Ливерпуль». В составе своего последнего клуба — «Ювентуса» — немец стал чемпионом Италии-2018/19, а также обладателем Суперкубка Италии-2018.