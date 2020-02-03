Заседание исполкома РФС состоится 11 февраля
МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Очередное заседание исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС) состоится 11 февраля. Об этом ТАСС сообщил член комитета, президент Ассоциации
МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Очередное заседание исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС) состоится 11 февраля. Об этом ТАСС сообщил член комитета, президент Ассоциации
«Дата следующего исполкома РФС уже известна — это 11 февраля, начало — 11:00 мск. Место, как обычно, — Дом футбола», — сказал Алиев.
На предстоящем заседании может быть принято несколько важных решений. Ожидается, что исполком РФС рассмотрит вопрос об увеличении числа команд — участниц чемпионата России с 16 до 18 клубов, за которое 16 января проголосовало большинство клубов Российской
Полная версия повестки предстоящего заседания исполкома РФС еще не опубликована.