Заседание исполкома РФС состоится 11 февраля

На предстоящем заседании может быть принято несколько важных решений. Ожидается, что исполком РФС рассмотрит вопрос об увеличении числа команд — участниц чемпионата России с 16 до 18 клубов, за которое 16 января проголосовало большинство клубов Российской премьер-лиги (РПЛ). В тот же день представители элиты отечественного футбола с перевесом в один голос проголосовали за реформу Олимп — Кубка России. Как сообщил ТАСС президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов, согласно плану РФС участники еврокубковых турниров будут начинать выступление в Кубке России со стадии 1/8 финала, а не 1/16 финала, как это происходит сейчас.