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13:48 (мск), источник: ТАСС

Заседание исполкома РФС состоится 11 февраля

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Очередное заседание исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС) состоится 11 февраля. Об этом ТАСС сообщил член комитета, президент Ассоциации мини-футбола России (АМФР) Эмиль Алиев.

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Источник: РИА "Новости"

«Дата следующего исполкома РФС уже известна — это 11 февраля, начало — 11:00 мск. Место, как обычно, — Дом футбола», — сказал Алиев.

На предстоящем заседании может быть принято несколько важных решений. Ожидается, что исполком РФС рассмотрит вопрос об увеличении числа команд — участниц чемпионата России с 16 до 18 клубов, за которое 16 января проголосовало большинство клубов Российской премьер-лиги (РПЛ). В тот же день представители элиты отечественного футбола с перевесом в один голос проголосовали за реформу Олимп — Кубка России. Как сообщил ТАСС президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов, согласно плану РФС участники еврокубковых турниров будут начинать выступление в Кубке России со стадии 1/8 финала, а не 1/16 финала, как это происходит сейчас.

Полная версия повестки предстоящего заседания исполкома РФС еще не опубликована.

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