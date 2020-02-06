Молодой «хрусталь»: футбольные таланты, замученные травмами

Источник: AP 2020

Дембеле перешел в «Барсу» 2,5 года назад за 125 миллионов евро, но так и не вошел в число лидеров команды. Форвард регулярно травмируется, и за время пребывания в клубе по этой причине он пропустил более полусотни матчей. Сейчас о техничном форварде все чаще говорят не как об одном из главных талантов своего поколения, а в контексте «хрустальных» футболистов. Вспоминаем, кому еще из молодых звезд травмы мешают раскрыться в полной мере.

Кингсли Коман («Бавария», Германия)

Источник: AP 2020

Новое поколение сборной Франции переполнено потенциальными футболистами топ-уровня. Среди них и Кингсли Коман, который по стилю игры довольно похож на Дембеле. К сожалению, в числе общих качеств этих спортсменов и склонность к травмам. Коман по несколько раз за год получает повреждения, причем как минимум одно из них выбивает его из строя на срок больше месяца. Коленные суставы, мышцы бедер и спины, голеностоп — и это еще не полный список частей тела, травмированных французским полузащитником к 23 годам.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--14d528a6aa236a343e1b" data-vnd="14d528a6aa236a343e1b" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=14d528a6aa236a343e1b" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

В «Баварии» на Комана по-прежнему рассчитывают, и он сам порой показывает действительно высочайший уровень игры. Однако нет сомнений, что без стольких проблем со здоровьем француз прогрессировал бы гораздо быстрее. А еще был бы ближе к выступлению на чемпионате мира 2018 года, куда он в итоге не поехал, оставшись без золотой медали. В отличие от того же Дембеле.

Давиде Калабрия («Милан», Италия)

Источник: AP 2020

В 2016 году юный итальянский защитник Давиде Калабрия попал в символическую команду перспективных футболистов от Лионеля Месси. На тот момент игрок уже дорос до основной команды «Милана» и оправдывал выданные авансы. Однако в конце того же года Калабрия получил первую серьезную травму, выбыв на 2,5 месяца. В дальнейшем различные повреждения случались у крайнего защитника регулярно.

Все это время Калабрия не проводил без проблем со здоровьем больше семи месяцев. Пройдя через все юношеские и молодежные национальные команды, Давиде до сих пор не дебютировал в основной сборной Италии. Однако «Милан» регулярно оказывает поддержку своему воспитаннику, в клубе на него рассчитывают. Но сейчас итальянцу уже 23 года, а свой бесспорный талант он раскрыть пока так и не сумел.

Каспер Дольберг («Ницца», Франция)

Источник: AP 2020

Светловолосый воспитанник «Силькеборга» уже после трех игр на взрослом уровне оказался в «Аяксе». В составе гранда нидерландского футбола Каспер Дольберг дебютировал ярко и удержал заданную планку до конца первого полноценного сезона (2016/17), войдя в «команду Месси» вместе с Калабрией. Разумеется, датский центрфорвард мигом был записан в трансферные списки многих топ-клубов и надежды национальной сборной. Однако дальше дела Дольберга пошли не так хорошо.

После нескольких не самых тяжелых повреждений датчанин в середине второго сезона в «Аяксе» серьезно травмировал ногу. До чемпионата мира Дольберг вернулся в строй, но на самом турнире появился лишь в одном матче на 16 минут. Форсированное восстановление вкупе с высокими нагрузками привели к травме мышц живота, из-за чего нападающий после мирового первенства выбыл еще на пару месяцев.

После возвращения Дольберг перебарывал в себе страх новых повреждений и окончательно на прежний уровень не вышел. В прошлом году его результативность вновь упала, снизилась и трансферная стоимость.

«Аякс» решил не рисковать и продал форварда в «Ниццу» за 20,5 миллиона евро, хотя еще за пару лет до этого ценник на Дольберга достигал полусотни миллионов. Быть может, подобная сумма за 22-летнего футболиста еще будет заплачена, ведь во Франции он пока выступает достойно и без травм.

Эмануэль Маммана («Зенит», Россия)

Источник: РИА "Новости"

В число самых невезучих игроков Российской премьер-лиги (РПЛ) точно входит Эмануэль Маммана. Летом 2017 года футболист приезжал в «Зенит» из французского «Лиона» одним из наиболее перспективных центральных защитников поколения и с опытом выступления за сборную Аргентины. В Санкт-Петербурге Маммана стал игроком основы, но после зимней паузы порвал крестообразные связки колена, лишившись шансов на участие в ЧМ-2018.

После возвращения аргентинца среди защитников «Зенита» обострилась конкуренция, которую он не выдерживал. Перед нынешним сезоном 23-летний Маммана все-таки остался в стане петербуржцев, но в октябре случился рецидив «крестов». Футболист перенес очередную операцию, ему предстоит длительный процесс реабилитации. Вполне возможно, до конца сезона Эмануэль так и не сыграет.

Наши

Константин Кучаев. | Источник: РИА "Новости"

Среди российских футболистов тоже есть молодые таланты, которые за недолгую карьеру изрядно намучились от травм. Например, полузащитник ЦСКА Константин Кучаев в первый полноценный сезон на взрослом уровне громко заявил себе, забив памятный гол «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов. Однако в конце того же сезона игрок получил разрыв крестообразных связок и выбыл на полгода. Увы, вскоре последовала тяжелая травма мениска. Окончательно 21-летний Кучаев вернулся в строй лишь к этому сезону и смог стать игроком стартового состава армейцев.

Воспитанник московского «Спартака» Антон Митрюшкин выиграл чемпионат Европы 2013 года среди юношей и звание лучшего игрока турнира. Тогда перспективный вратарь, разумеется, выглядел потенциальной звездой РПЛ и сменой Игорю Акинфееву во взрослой сборной России. Но Митрюшкин уехал в Европу, стал основным голкипером швейцарского «Сьона» и самым молодым капитаном в истории клуба.

Прогресс игрока омрачило повреждение хрящевой ткани коленного сустава и затянувшееся восстановление. Митрюшкин пропустил целый сезон, а в сумме выбыл из строя почти на полтора года. Только прошлым летом 23-летний россиянин вернулся в состав, но его показатели далеки от прежних.

Кроме того, и в текущем сезоне Антон успел пропустить два месяца из-за повреждения.

Александр Макаров. | Источник: РИА "Новости"