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11:08 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Пападопулос не захотел переезжать в Россию. Тарасов подписал контракт с «Рубином»?

Последние трансферные новости — в обзоре «СЭ».

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Источник: Спорт-Экспресс

Тарасов стал игроком «Рубина»?

По информации Telegram-канала «Футбольный Биги», полузащитник Дмитрий Тарасов подписал контракт с «Рубином». Соглашение с 32-летним игроком рассчитано до конца сезона-2019/20.

Тарасов принял участие в первом предсезонном сборе «Рубина», а сейчас находится в расположении казанского клуба на втором этапе подготовки, который продлится до 9 февраля.

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Основное амплуа Тарасова — опорный хавбек. Он также может сыграть на позициях центрального полузащитника / центрального защитника.

Последним клубом Тарасова был «Локомотив» — за красно-зеленых он выступал с 2010 по 2019 год. В составе железнодорожников хавбек становился чемпионом России-2017/18, а также трижды выигрывал Кубок России. Сейчас футболист является свободным агентом.

В минувшем сезоне Тарасов провел 15 матчей за «Локо» и не отметился результативными действиями.

«Арсенал» отдал Тудорие в аренду в Румынию

Туляки на своем официальном сайте объявили о переходе нападающего Александру Тудорие в «Волунтари» на правах аренды. Контракт с 23-летним румыном рассчитан до конца текущего сезона.

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Ранее Gazeta Sporturilor сообщала, что арендное соглашение между «Арсеналом» и «Волунтари» предусматривает право выкупа форварда за 350 тысяч евро.

Тудорие выступал за «Волунтари» с 2017 по 2019 год. Из этого клуба он перешел в «Арсенал» летом 2019 года. Его контракт с туляками рассчитан до 30 июня 2023 года.

В текущем сезоне Тудорие провел 11 матчей за «Арсенал» и забил один гол.

Пападопулос отказался переезжать в Россию

Как утверждает Hamburger Morgenpost, защитник «Гамбурга» Кирьякос Пападопулос отказался переходить в «Рубин» и «Крылья Советов». 27-летний грек отверг предложения этих клубов из-за того, что они были невыгодными в финансовом плане.

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На Пападопулоса также претендовали «Шанхай Шэньхуа» и «Трабзонспор». Его контракт с «Гамбургом» действует до 30 июня 2020 года.

Основное амплуа Пападопулоса — центральный защитник. Кроме того, он может сыграть на позиции опорника.

Ранее Пападопулос выступал за «Олимпиакос», «Шальке» и «Байер». В составе «горняков» он выигрывал Кубок и Суперкубок Германии.

В текущем сезоне Пападопулос провел 2 матча за «Гамбург» во второй бундеслиге.

Кулибали перейдет в «МЮ»?

По информации Il Mattino, «Манчестер Юнайтед» намерен подписать защитника «Наполи» Калиду Кулибали. Неаполитанский клуб согласится продать 28-летнего сенегальца за 64 миллиона фунтов стерлингов в случае непопадания в еврокубки на следующий сезон.

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«МЮ» уже пытался приобрести Кулибали прошлым летом, однако получил отказ. На игрока также претендуют «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Челси».

Кулибали выступает за «Наполи» с 2014 года. В составе этой команды он выигрывал Суперкубок Италии-2014. Его контракт с неаполитанцами действует до 30 июня 2023 года.

В текущем сезоне Кулибали провел 20 матчей за «Наполи».

«Ливерпуль» не продлит контракт с Лалланой

Полузащитник «Ливерпуля» Адам Лаллана покинет клуб по окончании текущего сезона, утверждает Evening Standard. Контракт 31-летнего англичанина с мерсисайдцами истекает летом. Соглашение предусматривает возможность продления еще на один год, однако клуб не намерен этого делать.

В подписании Лалланы заинтересованы «Лестер», «Тоттенхэм» и «Арсенал».

Лаллана выступает за «Ливерпуль» с 2014 года. В составе «красных» он выиграл Лигу чемпионов-2018/19, Суперкубок УЕФА-2019, а также клубный чемпионат мира-2019.

В текущем сезоне Лаллана провел 19 матчей за «Ливерпуль», забил 1 год и отдал 1 результативный пас.

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