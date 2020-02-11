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10:00 (мск), источник: РИА Крым

В Российском футбольном союзе рассказали о судьбе крымского футбола

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев — РИА Новости Крым. Любая деятельность Российского футбольного союза (РФС) на территории Крыма запрещена, так как организация рискует потерять членство в УЕФА (Союз европейских футбольных ассоциаций). Об этом РИА Новости заявил технический директор РФС Андрей Власов.

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Источник: РИА "Новости"

«РФС нельзя никакой активности проявлять в Крыму, потому что мы можем потерять членство в УЕФА», — ответил директор на вопрос журналиста о создании в Крыму центра по подготовке футбольных тренеров.

В декабре 2014 года УЕФА запретил крымским клубам участвовать в чемпионате РФ, при этом добавив, что футбол в регионе надо сохранить.

Позже при содействии УЕФА в Крыму был создан Крымский футбольный союз (КФС) со штаб-квартирой в Симферополе. На данный момент Крым никаким образом не интегрирован в систему российского футбола.

Ранее в середине ноября прошлого года президент КФС Юрий Ветоха заявил, что за четыре года существования турнира премьер-лиги Крымского футбольного союза командам-победителям не удалось выйти на соревнования более высокого уровня. Тогда он также отметил, что кроме отсутствия возможности крымским футболистам играть на европейском уровне, они также не могут участвовать в турнирах российского футбольного союза.

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