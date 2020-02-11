В Российском футбольном союзе рассказали о судьбе крымского футбола

«РФС нельзя никакой активности проявлять в Крыму, потому что мы можем потерять членство в УЕФА», — ответил директор на вопрос журналиста о создании в Крыму центра по подготовке футбольных тренеров.
В декабре 2014 года УЕФА запретил крымским клубам участвовать в чемпионате РФ, при этом добавив, что футбол в регионе надо сохранить.
Позже при содействии УЕФА в Крыму был создан Крымский футбольный союз (КФС) со штаб-квартирой в Симферополе. На данный момент Крым никаким образом не интегрирован в систему российского футбола.
Ранее в середине ноября прошлого года президент КФС Юрий Ветоха заявил, что за четыре года существования турнира премьер-лиги Крымского футбольного союза командам-победителям не удалось выйти на соревнования более высокого уровня. Тогда он также отметил, что кроме отсутствия возможности крымским футболистам играть на европейском уровне, они также не могут участвовать в турнирах российского футбольного союза.