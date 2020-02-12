Клубный чемпионат мира по пляжному футболу стартует в Москве

21 января в ТАСС состоялась жеребьевка клубного чемпионата мира. Железнодорожники выступят в группе А вместе с испанским «Леванте», турецким «Аланьяспором» и японским «Токио Верди», соперниками «Спартака» по группе В стали португальская «Брага», бразильский «Фламенго» и швейцарский «Грассхоппер». Первый матч на турнире красно-белые проведут против «Грассхоппера» (18:15 мск), а «Локомотив» встретится с «Аланьяспором» (20:30 мск), между двумя играми состоится церемония открытия. Впервые на турнире выступят клубы из Японии, Швейцарии и Турции.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--517df74910492a7cdd08" data-vnd="517df74910492a7cdd08" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=517df74910492a7cdd08" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

С 12 по 14 февраля состоятся матчи группового этапа. Две лучшие команды из каждой группы выйдут в полуфинал, а остальные участники соревнований продолжат борьбу за места с пятого по восьмое. 15 и 16 февраля зрители увидят решающие игры за титул. Все собранные средства будут направлены на благотворительные цели.

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«Спартак» во второй раз примет участие в клубном чемпионате мира, для железнодорожников этот турнир станет пятым. «Локомотив» дважды становился победителем (2012, 2017) и является самым титулованным клубом в истории соревнований.

На пресс-конференции, посвященной началу клубного чемпионата мира, глава оргкомитета Михаил Стручков заявил, что на турнир продано более 13 тыс. билетов. Каждый купленный билет действителен на один игровой день. 21 января заместитель вице-президента Всемирной организации пляжного футбола (BSWW) Габино Реналес на пресс-конференции в ТАСС заявил, что BSWW надеется на аншлаги во время клубного чемпионата мира. «Мегаспорт» вмещает 14 тыс. зрителей.