Клубный чемпионат мира по пляжному футболу стартует в Москве

21 января в ТАСС состоялась жеребьевка клубного чемпионата мира. Железнодорожники выступят в группе А вместе с испанским «Леванте», турецким «Аланьяспором» и японским «Токио Верди», соперниками «Спартака» по группе В стали португальская «Брага», бразильский «Фламенго» и швейцарский «Грассхоппер». Первый матч на турнире красно-белые проведут против «Грассхоппера» (18:15 мск), а «Локомотив» встретится с «Аланьяспором» (20:30 мск), между двумя играми состоится церемония открытия. Впервые на турнире выступят клубы из Японии, Швейцарии и Турции.
С 12 по 14 февраля состоятся матчи группового этапа. Две лучшие команды из каждой группы выйдут в полуфинал, а остальные участники соревнований продолжат борьбу за места с пятого по восьмое. 15 и 16 февраля зрители увидят решающие игры за титул. Все собранные средства будут направлены на благотворительные цели.
«Спартак» во второй раз примет участие в клубном чемпионате мира, для железнодорожников этот турнир станет пятым. «Локомотив» дважды становился победителем (2012, 2017) и является самым титулованным клубом в истории соревнований.
На пресс-конференции, посвященной началу клубного чемпионата мира, глава оргкомитета Михаил Стручков заявил, что на турнир продано более 13 тыс. билетов. Каждый купленный билет действителен на один игровой день. 21 января заместитель вице-президента Всемирной организации пляжного футбола (BSWW) Габино Реналес на пресс-конференции в ТАСС заявил, что BSWW надеется на аншлаги во время клубного чемпионата мира. «Мегаспорт» вмещает 14 тыс. зрителей.
Клубный чемпионат мира проводится с 2011 года, до 2013 года турнир был ежегодным, позднее соревнования стали проходить по нечетным годам. Мировое первенство в разное время, помимо Москвы, принимали бразильские города Сан-Паулу (3) и Рио-де-Жанейро (2). Победителем прошлого турнира стала «Брага», обыгравшая в финале «Спартак».