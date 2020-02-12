ФИФА поможет игрокам из клубов-банкротов. На это выделили 16 миллионов долларов

Источник: Спорт-Экспресс

ФИФА объявила, что совместно с Международным профсоюзом футболистов (ФИФПро) создадут специальный фонд, который будет поддерживать игроков, кому по тем или иным причинам не выплачивается заработная плата в их клубах. Как сообщается на официальном сайте организации, фонд начнет работу с 1 июля этого года.

В ФИФА уже выделили 16 миллионов долларов на эти нужды: 3 миллиона будут переведены на счета в 2020 году и по 4 миллиона — в 2021-м и 2022-м годах. Кроме того, 5 миллионов пойдут на выплаты футболистам, пострадавшим в период с 2015 по 2020 годы.

Ожидается, что будет создан специальный комитет, куда войдут представители ФИФА и ФИФПро. Он станет принимать и рассматривать заявки на получение выплат из фонда.

«Это соглашение четко показывает, как мы видим свою роль руководящего органа мирового футбола. Мы здесь, в том числе, для того, чтобы помогать в футбольном сообществе тем, кто нуждается в помощи — в первую очередь игрокам», — сказал президент ФИФА Джанни Инфантино.

Создание фонда — не первый шаг в борьбе за права футболистов. В прошлом году ФИФА изменила свой дисциплинарный кодекс, ужесточив санкции за невыплату зарплаты игрокам. И четче стали прописаны ситуации, в которых фигурируют так называемые клубы-преемники — создаваемые после банкротства прежних команд с целью обнулить все долги.

«За последние пять лет более 50 клубов в разных странах мира попросту исчезли, из-за чего сотни игроков попали в тяжелую ситуацию. Многие из них закрывались именно с целью ничего не платить футболистам, а потом на их месте создавались новые команды. Мы давно выступали против этой практики и рады, что в ФИФА обратили на нее внимание», — сказал президент ФИФПро Филипп Пиат.

Понятно, что в большинстве случаев речь идет о лигах и клубах, находящихся на информационной периферии. Да, относительно недавно переживали банкротства итальянские «Наполи», «Фиорентина» и «Парма», причем все они меняли юридические лица, в Англии ухнул на дно ярко смотревшийся в 2000-х в премьер-лиге «Портсмут», на грани банкротства находится «Болтон». Но основная масса таких случаев — там, где это мало кому интересно.

Например, в недавнем интервью «СЭ» полузащитник тульского «Арсенала» Горан Чаушич рассказывал, что ему до сих пор должны денег в турецком «Эскишехирспоре», за который он выступал в 2013—2016 годах.

Или, скажем, за последние пять лет несколько случаев банкротства было зафиксировано в низших английских лигах — «Бери», «Скарборо», «Дарлингтон», «Кеттеринг Таун», «Ковентри», «Честер Сити».