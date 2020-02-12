ФИФА поможет игрокам из клубов-банкротов. На это выделили 16 миллионов долларов
В руководстве мирового футбола решили бороться с долгами по зарплате.
В руководстве мирового футбола решили бороться с долгами по зарплате.
ФИФА объявила, что совместно с Международным профсоюзом футболистов (ФИФПро) создадут специальный фонд, который будет поддерживать игроков, кому по тем или иным причинам не выплачивается заработная плата в их клубах. Как сообщается на официальном сайте организации, фонд начнет работу с 1 июля этого года.
В ФИФА уже выделили 16 миллионов долларов на эти нужды: 3 миллиона будут переведены на счета в 2020 году и по 4 миллиона — в 2021-м и 2022-м годах. Кроме того, 5 миллионов пойдут на выплаты футболистам, пострадавшим в период с 2015 по 2020 годы.
Ожидается, что будет создан специальный комитет, куда войдут представители ФИФА и ФИФПро. Он станет принимать и рассматривать заявки на получение выплат из фонда.
«Это соглашение четко показывает, как мы видим свою роль руководящего органа мирового футбола. Мы здесь, в том числе, для того, чтобы помогать в футбольном сообществе тем, кто нуждается в помощи — в первую очередь игрокам», — сказал президент ФИФА Джанни Инфантино.
Создание фонда — не первый шаг в борьбе за права футболистов. В прошлом году ФИФА изменила свой дисциплинарный кодекс, ужесточив санкции за невыплату зарплаты игрокам. И четче стали прописаны ситуации, в которых фигурируют так называемые
«За последние пять лет более 50 клубов в разных странах мира попросту исчезли,
Понятно, что в большинстве случаев речь идет о лигах и клубах, находящихся на информационной периферии. Да, относительно недавно переживали банкротства итальянские «Наполи», «Фиорентина» и «Парма», причем все они меняли юридические лица, в Англии ухнул на дно ярко смотревшийся в 2000-х в
Например, в недавнем интервью «СЭ» полузащитник тульского «Арсенала» Горан Чаушич рассказывал, что ему до сих пор должны денег в турецком «Эскишехирспоре», за который он выступал в 2013—2016 годах.
Или, скажем, за последние пять лет несколько случаев банкротства было зафиксировано в низших английских лигах — «Бери», «Скарборо», «Дарлингтон», «Кеттеринг Таун», «Ковентри», «Честер Сити».
Да и в России знакомы с этой проблемой не понаслышке — только за последние годы было немало запомнившихся историй, достаточно вспомнить «Кубань» или «Анжи». Да, есть Палата по разрешению споров РФС, есть комитет по статусу футболистов, но они не всегда способны помочь тем игрокам, чьи клубы приказали долго жить, а перед этим накапливали долги по зарплатам. Соответствующие органы есть и в других странах. Однако созданный ФИФА и ФИФПро фонд, по идее, сделает жизнь футболистов маленьких клубов чуть спокойнее.