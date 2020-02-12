«Локомотив» разгромил «Аланьяспор» на клубном ЧМ по пляжному футболу
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости, Василий
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости, Василий
Встреча, состоявшаяся в ДС «Мегаспорт», завершилась со счетом 14:4. В составе «Локомотива» пять мячей забил Льоренц Гомес, также отличились Амир Акбари (дважды), Хамид Бехзадпур, Борис Никоноров, Лукао (трижды), Остап Федоров, Нуритдин Мамадиев.
В другом матче группы А японский «Токио Верди» взял верх над испанским «Леванте» — 3:2.
В четверг «Локомотив» сыграет с командой из Испании, а «Аланьяспор» — с «Токио Верди».