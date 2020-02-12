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22:16 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Локомотив» разгромил «Аланьяспор» на клубном ЧМ по пляжному футболу

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости, Василий Конов-мл. Московский «Локомотив» разгромил турецкий «Аланьяспор» в стартовом туре клубного чемпионата мира по пляжному футболу, проходящего в Москве.

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, состоявшаяся в ДС «Мегаспорт», завершилась со счетом 14:4. В составе «Локомотива» пять мячей забил Льоренц Гомес, также отличились Амир Акбари (дважды), Хамид Бехзадпур, Борис Никоноров, Лукао (трижды), Остап Федоров, Нуритдин Мамадиев.

В другом матче группы А японский «Токио Верди» взял верх над испанским «Леванте» — 3:2.

В четверг «Локомотив» сыграет с командой из Испании, а «Аланьяспор» — с «Токио Верди».

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