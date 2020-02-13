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16:26 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Валерий Бутенко скончался на 79-м году жизни

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Советский арбитр категории ФИФА с 1981 года Валерий Бутенко, работавший на чемпионатах мира 1986 года в Мексике и 1990 года в Италии, скончался на 79-м году жизни, сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).

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Причины смерти старшего брата бывшего главы судейского комитета РФС Андрея Бутенко не уточняются.

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«Валерий Павлович награждён Памятной золотой медалью за обслуживание более 100 матчей. Тринадцать раз входил в десятку лучших арбитров сезона. С 1981 года — арбитр международной категории ФИФА. Провёл свыше 50 международных матчей сборных и клубных команд. Работал на чемпионатах мира 1986, 1990, чемпионатах Европы 1984, 1988 годов. Один из лучших арбитров страны в 1980-е годы», — говорится в сообщении пресс-службы.

«Российский футбольный союз выражает искренние соболезнования родным и близким Валерия Павловича Бутенко», — отмечается в релизе.

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