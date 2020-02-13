Валерий Бутенко скончался на 79-м году жизни

«Валерий Павлович награждён Памятной золотой медалью за обслуживание более 100 матчей. Тринадцать раз входил в десятку лучших арбитров сезона. С 1981 года — арбитр международной категории ФИФА. Провёл свыше 50 международных матчей сборных и клубных команд. Работал на чемпионатах мира 1986, 1990, чемпионатах Европы 1984, 1988 годов. Один из лучших арбитров страны в 1980-е годы», — говорится в сообщении пресс-службы.